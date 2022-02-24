РИР развивает цифровую трансформацию муниципалитетов

«Русатом Инфраструктурные решения (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») подвел итоги работы Центра профессиональных управленческих сообществ уровня регион и муниципалитет (Центр). За 2021 г. было сформировано сообщество из 3 тыс. сотрудников из 500 муниципалитетов. Были сформированы принципиальные подходы к цифровизации муниципалитета и методические рекомендации. За время работы центр охватил более 10 тыс. сотрудников муниципалитетов и представителей региональных органов власти в ходе различных мероприятий: деловых форумов, выставок, стратегических сессий, переговоров, образовательных программ и т.п. Всего более 40 мероприятий в региональных городах России.

В октябре 2021 г. в городе Глазове Удмуртской Республики проведена апробация практической методологии выявления предпринимательских идей у населения и запуска технологического (цифрового) предпринимательства.

24–26 ноября 2021 г. в Астрахани на конференции государственных и муниципальных служащих «Цифровой муниципалитет-2021» очно работу по проектированию решений проводило профессиональное управленческое сообщество уровня муниципалитет и регион Астраханской области и города Астрахани. Дистанционно активное участие приняло более 1,8 тыс. представителей муниципальных образований со всей России из 500 муниципальных образований.

В ходе конференции профессиональным управленческим сообществом были сформированы принципиальные подходы к цифровизации муниципалитета.

«Используя цифровые решения «умного города» формируется дискуссионная и методическая платформа для установления межфункциональных горизонтальных связей, обмена лучшими практиками и проектирования новых условий городского развития с участием представителей муниципалитетов из разных городов и регионов. Совместными усилиями специалисты муниципалитетов смогут выработать методические рекомендации по оптимизации процессов местного самоуправления. Изменения позволят повысить качество и прозрачность управленческой деятельности на местном уровне, сделать взаимодействие с жителями позитивным, а проектную деятельность – системной», – сказал руководитель центра Дмитрий Гришин.

По итогам 2021 г. центром сформированы методические рекомендации по цифровизации муниципалитета, где проработаны и описаны следующие аспекты: основополагающая идея (идеология) цифровизации муниципалитета, новая городская занятость, городские и профессиональные сообщества, методология выявления предпринимательских идей у населения LSCВ, стандарт цифрового сервиса по управлению муниципалитетом, развитие локальных территории через технологическое предпринимательство.

Ключевая идея рекомендаций: комплексная цифровизация возможна только при наличии системной модели развития и управления изменениями на территории с обязательным вовлечением в процессы управления предпринимателей, городских сообществ и руководителей предприятий-флагманов региональной экономики, объединенных в местное профессиональное управленческое сообщество. С развертывания такой модели рекомендуется начинать цифровую трансформацию муниципалитета и региона. Рекомендации учитывают, что создаваемые для муниципальных сервисов платформы и цифровые решения должны охватывать всех участников отношений, возникающих в рамках реализации местного самоуправления.

Центр взаимодействует с организациями: Минстрой России (в рамках реализации ведомственного проекта «Умный город»), Минэкономразвития России, «АНО «Цифровая экономика», Университет Иннополис и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).