На «Госуслугах» появился раздел для иностранного гражданина
На «Госуслугах» появилась страница для иностранных граждан. Новый раздел объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит процедуру легализации труда. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
В новом разделе на «Госуслугах» иностранный гражданин может:
• получить доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»;
• проверить ограничения на въезд в Россию;
• записаться в МВД на подачу документов для оформления патента;
• получить выписку о зарплате и пенсионном стаже;
• обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.
Для регистрации учетной записи на «Госуслугах» необходимо последовательно пройти несколько этапов:
• оформить упрощенную учетную запись. На этом этапе требуются только ФИО и адрес электронной почты;
• оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР;
• купить российскую сим-карту. Это можно сделать в салоне любого оператора связи, предъявив паспорт;
• подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей «Госуслуг».