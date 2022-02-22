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На «Госуслугах» появился раздел для иностранного гражданина

На «Госуслугах» появилась страница для иностранных граждан. Новый раздел объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит процедуру легализации труда. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В новом разделе на «Госуслугах» иностранный гражданин может:

• получить доступ к базе вакансий на сайте «Работа России»;

• проверить ограничения на въезд в Россию;

• записаться в МВД на подачу документов для оформления патента;

• получить выписку о зарплате и пенсионном стаже;

• обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.

Для регистрации учетной записи на «Госуслугах» необходимо последовательно пройти несколько этапов:

• оформить упрощенную учетную запись. На этом этапе требуются только ФИО и адрес электронной почты;

• оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР;

• купить российскую сим-карту. Это можно сделать в салоне любого оператора связи, предъявив паспорт;

• подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей «Госуслуг».

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