Подсказки, ссылки, история запросов: на сайте мэра Москвы обновился поиск

На портале мэра Москвы (mos.ru) обновили работу поиска. Получив от пользователя запрос, он выдает еще больше текстовых подсказок и ссылок. Кроме того, теперь сохраняется история запросов, но при желании эту функцию можно отключить. Новые возможности позволят находить на mos.ru нужные услуги и сервисы всего в несколько кликов. К тому же теперь удобнее искать специальные проекты и городские новости по интересующим темам. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Новый дизайн, подсказки и ссылки — это инструменты, созданные, чтобы предугадывать запрос пользователя уже тогда, когда он только начинает набирать его в строке. Можно сказать, что поисковик стал понимать с полуслова. Теперь он умеет выдавать еще больше быстрых ответов и сохранять историю запросов, и тем самым он экономит время москвичей. Даже если строка пуста, поисковик покажет три самых популярных запроса за последний месяц. Сейчас это сервисы “Электронный дневник школьника”, “Мои платежи” и “Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества”. Подсказки сопровождаются ссылками, а это значит, что пользователь может сразу же перейти в интересующий его раздел, проект и сервис, на страницу новости», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Чтобы оценить новые возможности поисковой строки, следует нажать на значок лупы в правом верхнем углу главной страницы портала mos.ru. Достаточно начать вводить слово, и поисковик немедленно станет выдавать подсказки. Например, если написать «вывоз», система предоставит ссылки на сервис «Вывоз ненужных вещей» и на новости об этом сервисе, а если вбить «поликлиника» — на услуги «Прикрепление к взрослой поликлинике» и «Прикрепление к детской поликлинике», инструкцию «Как прикрепиться к поликлинике». При этом поисковик продолжает обучаться, его база знаний дополняется новыми подсказками.

А тем, кто постоянно пользуется на mos.ru какой-то конкретной услугой или сервисом, будет полезна новая опция — сохранение истории поиска. Портал запоминает двухмесячную историю (или до 300 последних запросов, если человек часто работает с поиском). В дальнейшем, сверяясь с этой историей, система будет угадывать запрос с первых же букв. Она предложит «избранную» услугу или сервис, выделив ее цветом. Кроме того, три последних запроса отображаются под поисковой строкой, даже если она пуста.

Важно помнить, что история поиска сохраняется только после авторизации на портале. А если такая функция не нужна, то ее легко отключить. Для этого нужно лишь нажать на кнопку «Не запоминать историю поиска», которая находится под перечнем самых популярных запросов. В любую минуту опцию можно включить обратно.

Еще одно новшество — возможность выбрать область поиска в конкретном разделе портала. Например, если пользователь ищет статьи о грядущих выставках в музеях, ему нужно зайти в раздел «Афиша», кликнуть на лупу, ввести слово «музеи», нажать на кнопку «Везде» (это поиск по всему порталу) или «Афиша» (поиск именно по тому разделу, где он сейчас находится). Тот же самый принцип действует во всех разделах: «Новостях», «Услугах», «Инструкциях» и других.

***

Портал mos.ru — это цифровая платформа, на которой собраны различные московские услуги и сервисы, где публикуются актуальные городские новости и анонсы грядущих событий. Здесь можно найти подробные и понятные инструкции по получению государственных услуг, а также сведения о работе и составе органов власти столицы. Всего на mos.ru представлено уже более 380 онлайн-услуг и сервисов, ими пользуются более 14,5 млн человек.