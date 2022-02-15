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Вице-премьер Чернышенко: число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям в новом учебном году будет увеличено до 160 тысяч

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по подготовке ИТ-кадров. Вице-премьер отметил, что программы ориентированы на школьников, студентов и взрослых, желающих получить дополнительную квалификацию в ИТ-сфере.

«Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что подготовка профессиональных кадров является ключевым фактором развития ИТ-сферы. По его поручению в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в новом учебном году увеличим количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям более чем в 2 раза – с 80 до 160,4 тыс. Также идет активная работа по созданию обучающих модулей, нацеленных на повышение цифровых компетенций россиян для детей и взрослых. В этом году запущен новый федеральный проект «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» на основе стратегической инициативы, утвержденной председателем Правительства», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В рамках нового федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» в этом году более 80 тыс. студентов вузов получат возможность обучаться на «цифровых кафедрах». Программы помогут студентам сформировать востребованные цифровые компетенции. Всего до 2024 г. на «цифровые кафедры» планируется принять 385 тыс. студентов. А около 100 тыс. учеников 8-11 классов начнут изучать языки программирования на бесплатных двухлетних курсах. Обучение станет дополнением к программам общего образования и позволит ребятам получить первые навыки и определиться с выбором будущей профессии. В прошлом году программа стартовала в 10 пилотных регионах. Обучение начали более 31,5 тыс. школьников.

В 2022 г. в рамках проекта «Цифровые профессии» 57,5 тыс. человек получат дополнительное образование в ИТ-сфере при поддержке государства. Им будет компенсирована половина стоимости обучения. Выпускники курсов смогут применять полученные знания в своей работе или полностью изменить сферу деятельности и раскрыть свой творческий потенциал.

Свои цифровые компетенции будут повышать и преподаватели. В течение года на базе Университета Иннополис обучение пройдут порядка 18 тыс. преподавателей высшего и среднего профессионального образования. А сами образовательные программы вузов будут актуализированы в соответствии с потребностями рынка. Более 40 профессиональных стандартов будут пересмотрены при участии экспертного сообщества и организаций, участвующих в реализации проектов в сфере цифровой экономики.

Дмитрий Чернышенко добавил, что в России сохраняется высокая потребность в ИТ-специалистах. Только в январе этого года один из самых популярных порталов по поиску работы и подбору персонала опубликовал 86 тыс. вакансий в данной отрасли. Они являются одними из самых высокооплачиваемых на рынке.

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