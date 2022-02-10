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«Аэрофлот» завершил пилотный этап интеграции с АИС «Налог-3»

«Аэрофлот» объявил об успешном прохождении пилотного этапа интеграции с автоматизированной информационной системой (АИС) ФНС России «Налог-3». Проект реализуется на базе информационно-аналитической системы налогового мониторинга ГНИВЦ (ИАС «НМ+»). Использование современных технологий позволит «Аэрофлоту» получать и передавать данные налоговой и бухгалтерской отчётности в автоматическом режиме.

Специалисты «Аэрофлота», Федеральной налоговой службы России и ГНИВЦ протестировали различные сценарии документооборота, подтвердили работоспособность ИТ-систем и высокую скорость обмена информацией. Благодаря интеграции в перспективе авиаперевозчик оптимизирует затраты труда и в несколько раз сократит расходы и время на ведение документооборота с ФНС.

Полную интеграцию информационной системы «Аэрофлота» и АИС ФНС России «Налог-3» планируется завершить к 2024 г.

«Аэрофлот» участвует в налоговом мониторинге с 2018 г. и организует информационное взаимодействие с ФНС России через цифровую платформу «Витрина данных». Специалисты авиакомпании являются активными участниками рабочих групп, которые инициирует ФНС России в целях развития института налогового мониторинга.

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