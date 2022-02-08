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ТТК обеспечил МСЦ РАН высокоскоростными каналами связи

«Транстелеком», российский провайдер цифровых сервисов, организовал высокоскоростные каналы связи между Новосибирском, Красноярском, Хабаровском и Владивостоком для Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук, являющегося оператором Национальной исследовательской компьютерной сети России (НИКС). Возможность обмениваться данными на гигабитных скоростях позволит десяткам организаций высшего образования и науки получить доступ к цифровым сервисам и большим объемам информации в рамках НИКС.

НИКС создана по инициативе Минобрнауки России в результате интеграции федеральной университетской компьютерной сети RUNNet и сети организаций Российской академии наук RASNet. Ключевая задача – предоставить отечественным научным и образовательным организациям возможность для исследований и разработок по приоритетным направлениям научно-технологического развития, а также участия в российских и международных научных проектах.

«Мы понимаем необходимость высокоскоростных каналов связи для создания и функционирования единого научно-образовательного информационного контура нашей страны. Научные разработки, исследования, массивы больших данных для обработки и передачи требуют соответствующую пропускную способность, которую и предоставила наша компания», – отметил руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «Транстелеком» Сергей Козерод.

«Развитие высокоскоростной телекоммуникационной инфраструктуры позволит российским ученым успешно реализовать научно-исследовательские проекты любой сложности и тематики. Мы рады партнерству с компанией ТТК, обладающей рядом сервисов и необходимыми компетенциями для успешного обеспечения территориального развития НИКС», – сказал директор МСЦ РАН Борис Шабанов.

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