CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Правительство утвердило правила работы информационной системы «Одно окно» для участников ВЭД

Правительство России приняло постановление «О порядке функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности». Документ разработан Российским экспортным центром совместно с Минэкономразвития России, Минфином России и другими органами власти.

В постановлении определен порядок взаимодействия участников внешнеторговой деятельности через систему «Одно окно» с органами государственной власти, с органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме.

Правилами установлены структура, режим работы системы, порядок доступа к ней, права и обязанности ее пользователей, а также перечень документов и информации, которые могут предоставляться через «Одно окно» подключившимися к ней участниками ВЭД, сроки и порядок предоставления таких документов и информации.

Порядком предусмотрено, что система «Одно окно» будет функционировать в круглосуточном режиме ежедневно.

Как правило, взаимодействие информационных систем органов власти с участниками ВЭД будет осуществляться в автоматическом режиме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Нормы постановления позволят с 2023 г. существенно сократить срок обмена сведениями между информационными системами с использованием СМЭВ в автоматизированном режиме: с 48 часов до 10 минут.

Такие правила должны существенно сократить стоимостные и временные затраты участников ВЭД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гигантская «дочка» РЖД переводит управление строительством и матобеспечением с софта IBM на российское ПО

«Ростелеком» получит 4 миллиарда за цифровой контроль энергоресурсов Минобороны

Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию

Главный поставщик электричества для Москвы и области потратит 100 млн руб. на китайские серверы

Власти: «Безопасный город» становится финансовой обузой для властей и предприятий

США не на шутку испугались киберугроз. При Байдене создан новый орган по информационной безопасности

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить
Показать еще
CNEWS TV
Как выстроить ИТ-инфраструктуру для тепличного комплекса
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Обращение режиссера Apple-Man к Apple
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022