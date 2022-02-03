Система контроля федеральной сети геодезических станций запущена в тестовом режиме

Sitronics KT, входящая в Sitronics Group, разработала и передала Росреестру аппаратно-программный комплекс федеральной сети геодезических станций для тестирования.

Решение объединяет все геодезические станции, расположенные на территории России в единую информационную сеть. Данные со станций поступают на единый сервер, анализируются, обрабатываться, хранятся в базах данных.

В рамках проекта Sitronics KT разработала программное обеспечение, поставила серверное и коммуникационное оборудование, средства защиты информации, оборудовала рабочие места и провела пуско-наладочные работы. Система передана в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (Росреестр), расположенный в Москве для проведения опытной эксплуатации и проверки характеристик системы. На старте проекта доступна информация о координатах и владельцах станций, корректности передаваемых данных.

Единый портал позволяет получать информацию о станциях по всей территории России. Получаемая информация содержит астрономо-геодезические и геофизические параметры, параметры тропосферы и ионосферы, параметры вращения Земли, уточнённые орбиты космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем, антенн и приемников станций, а также метаданные. Вся эта информация используется для уравнивания измерительных данных и вычисления точных позиций станций.

«Создание системы контроля сети геодезических станций — масштабный и серьезный проект, который реализован для Росреестра. Создание аппаратно-программного комплекса упростит деятельность работников центра, геодезистов и операторов сетей — потребители смогут оперативно подключаться к необходимым станциям и получать данные как в реальном времени, так и использовать результаты расчета сети в решении своих задач», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.