«Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ

Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло согласно распоряжению Правительства № 34-р от 20 января 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Почты России»

«Почта России» и «Интер РАО» прорабатывают поэтапный план дальнейшей трансформации ГИС ЖКХ, включая конкретные показатели, цели и задачи по ее развитию и эксплуатации. В частности, в системе появятся аналитические инструменты, с помощью которых пользователи смогут проверять корректность начислений за ЖКУ, и другие полезные сервисы. Уже сейчас ГИС позволяет собирать огромный массив данных в сфере ЖКХ, например, по лицевым счетам, начислениям за ЖКУ и техническим характеристикам многоквартирных домов.

Однако чтобы эффективно наполнять ГИС ЖКХ данными, необходимо обеспечить автоматический обмен информацией и с другими федеральными государственными системами, включая единый государственный реестр недвижимости и ГИС миграционного и регистрационного учета. Также для успешного развития системы необходимо внести ряд изменений в законодательство. В частности, предоставить органам государственного жилищного надзора право инициировать проведение проверок на основе содержащихся в ГИС ЖКХ данных.

ГИС ЖКХ была запущена в 2016 г. по поручению Президента России о создании единого ресурса для получения информации о тарифах и стоимости услуг ЖКХ, задолженностях, а также о работе организаций коммунального комплекса. «Почта России» является оператором этой системы с момента её создания. План развития ГИС ЖКХ разрабатывается согласно «дорожной карте», утвержденной распоряжением Правительства России от 7 июля 2021 г. № 1845-р. В документе также закреплены сроки и форма передачи интеллектуальных прав на систему.