Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost

Для поддержки программы Правительства России по борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон» ВКС Videomost становится бесплатной для пользователей государственных организаций, подавших заявки с 1 февраля 2022 г. и до 1 апреля 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Spirit, компании-разработчика решения.

По сообщению из официального Telegram-канала Правительства России, председатель Правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, Аппарата Правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат. Согласно второму поручению Мишустина, необходимо «максимально» перевести сотрудников органов власти на удаленный режим с работы.

«Сейчас важно объединить все силы в борьбе с новой вспышкой заражений коронавирусом, поэтому мы решили предоставить бесплатный доступ к ВКС Videomost для государственных заказчиков, что поможет выполнить требования правительства по переводу максимально возможного количества сотрудников на удаленку, – сказал Андрей Свириденко, председатель правления Spirit и Videomost. – Видеоконференции и инструменты для совместной работы – это оптимальный способ обеспечить безопасность сотрудников и при этом сохранить возможность полноценных интерактивных внутриведомственных и межведомственных коммуникаций в государственных органах. И мы готовы сейчас безвозмездно предоставлять Videomost на 3 месяца. Достаточно отправить нам заявку до 1 апреля 2022 г.

Российский Videomost сам предоставляет SasS-cервис в России, также операторы связи «Ростелеком», ТТК, «Казахтелеком» и другие предлагают свои SaaS- и PaaS- сервисы ВКС на основе отечественного продукта «Видеомост». Кроме того, ВКС-сервер Videomost может устанавливаться в инфраструктуре организации, что обеспечивает быстрый и безопасный переход на принятый Правительством формат дистанционного взаимодействия, и при этом позволяет не зависеть от облачных зарубежных ВКС-сервисов.

Российский Videomost 9.0 является отечественной альтернативой MS Teams – и мессенджер, и ВКС. Функциональность доступна как из собственного приложения, так и из веб-браузера с поддержкой WebRTC, а также на мобильных устройствах и на SIP ВКС-терминалах (Polycom, Cisco, Avaya, Huawei, и др). Вся информация находится под контролем заказчика – собственный ВКС-сервер обрабатывает и хранит все данные, а централизованное администрирование обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.