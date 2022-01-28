«Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора

«СберАналитика» разработала для Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ИИ-решение, которое с помощью моделей искусственного интеллекта на основе данных ФГИС «ВетИС» находит нарушения при обороте продукции животного происхождения, а также в автоматическом режиме выполняет дообучение моделей. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

«ВетИС» — федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, обеспечивающая сертификацию продукции животного происхождения и надзор за ней. Эта единая информационная площадка для ветеринарных ведомств, производителей и продавцов продукции каждый час регистрирует более 500 тыс. электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) от более чем 3,8 млн производственных, логистических и иных площадок России, на которых осуществляют деятельность более 3,2 млн хозяйствующих субъектов. При этом мониторинговые группы могут обрабатывать лишь 0,02% объема документов.

Для решения проблемы в мае 2021 г. Россельхознадзор объявил конкурс на разработку и внедрение модели машинного обучения для отслеживания нарушений. Она позволяет обработать весь объем входящих документов и выделить нарушения, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание.

«Разработка “СберАналитики” позволяет тщательнее и быстрее отслеживать нарушения при производстве продуктов питания. Модель встроена в уже действующие бизнес-процессы и ИТ-ландшафт Россельхознадхора, а ее точность превышает 90%. В результате своевременный контроль нарушений и фальсификаций существенно улучшит качество жизни потребителей и повысит их доверие к производителям», – сказал Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка.

Разработка ИИ-подсистемы для ведомственного web-портала Россельхознадзора с целью анализа сведений из ФГИС «ВетИС» проводилась в четыре этапа, в ходе которых обследовались технологические процессы, разрабатывалась модель для идентификации типов нарушений. Подсистема ИИ включает модели для идентификации 30 типов нарушений, таких, как несоответствие объемов сырья и объемов продукции, отсутствие гашения эВСД в установленный срок, нелогичное перемещение товаров, создание фиктивных цепочек производства для увеличения объемов продукции на каждом из этапов, фантомные площадки и др.

Кроме того, искусственный интеллект оценивает и сроки производственных операций, выбирая нелогичные и предоставляя их для анализа специалистам Россельхознадзора.

Для создания моделей специалистами «СберАналитики» использовались разработки Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка и суперкомпьютер «Сбера» Christofari Neo, который позволяет вывести скорость обучения на новый уровень, а его эффективная производительность составляет 11,95 петафлопс.

Специалисты «СберАналитики» интегрировали ИИ-систему в промышленный контур систем Россельхознадзора, что позволило обеспечить ее непрерывное применение и автоматическое дообучение моделей на новых данных.