CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция ИТ в госсекторе
|

К системе электронного документооборота, созданной НИИ «Восход», подключились более 1200 учреждений

Специалисты ФГАУ НИИ «Восход» по заказу Минцифры России в 2021 г. разработали государственную информационную систему «Типовое облачное решение системы электронного документооборота» (ГИС «ТОР СЭД»). На сегодняшний день к системе присоединились уже более 1200 муниципальных учреждений из 39 регионов России. Больше всего в Саратовской области – 285 учреждений; в Кировской – 128, в Республике Алтай – 123.

«Создание ГИС «ТОР СЭД» — один из элементов комплексного масштабного проекта Минцифры и других ведомств (ГосЭДО) по развитию электронного документооборота в рамках госслужбы и максимального исключения бумаги. Реализовывая этот проект, Минцифры России и НИИ "Восход" решают одну из важнейших задач стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, утвержденной указом президента. Это развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов госвласти и местного самоуправления. Непосредственное внедрение сервиса «ТОР СЭД» позволит существенно повысить количество государственных организаций, интегрированных в ГосЭДО», – сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Системы электронного документооборота позволяют создавать, обрабатывать, пересылать, подписывать, хранить документы в цифровой форме, без применения электронных носителей. В любой момент можно быстро найти нужный файл.

«Федеральные и региональные органы власти уже давно используют системы электронного документооборота. Однако муниципальные учреждения часто не имели возможности внедрить такие системы. Теперь любая бюджетная организация может подключиться к государственной информационной системе «ТОР СЭД». Благодаря системе скорость работы с документами вырастет: не нужно тратить время на получение и отправку бумажных документов и тратиться на печать», – отметил исполняющий обязанности директора ФГАУ НИИ «Восход» Максим Рымар.

Система бесплатная, не требует особой настройки, а разобраться с ней могут пользователи с любым уровнем цифровых компетенций. Запустить ГИС «ТОР СЭД» в учреждении быстро и несложно, в любой момент при работе с системой можно обратиться в техподдержку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете»

Российский крупный бизнес взбунтовался против расширения «закона Яровой»

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН

На ИТ-систему контроля гособоронзаказа потратят 1,8 млрд руб, но ее создание притормозили депутаты

Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
CNEWS TV
Как выстроить ИТ-инфраструктуру для тепличного комплекса
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Артем Натрусов (Евразхолдинг) на CNews Forum 2021
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022