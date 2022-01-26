CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной

Опубликованная в даркнете база данных приложения «Госуслуги стоп коронавирус» не является валидной. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Результаты внутренней проверки компании показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения.

После сообщений об утечке информации была проведена выборочная проверка QR-кодов и подтверждена их неработоспособность.

Сгенерированная база содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. Эти данные не относятся к персональным, заявляют в «Ростелекоме».

Специалисты по ИБ продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в даркнете базы обезличенных данных. Персональные данные пользователей находятся в безопасности, уверяют в компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Качество сборки самолетов «МиГ» будет контролировать российский искусственный интеллект

МВД осталось без ИТ-системы за 480 млн руб. Поставщики «железа» на «Эльбрусах» бойкотировали закупку

Создателя российских суперкомпьютеров отпустили из-под ареста под подписку о невыезде

Власти требуют у создателей «уникальной российской камеры» вернуть 200 миллионов, выданных на ее разработку

«Ростех» переводит сотрудников и вливает миллиарды в «дочку» для выпуска «железа» под 5G

Роскомнадзор строит всероссийскую систему блокировки телефонных звонков

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
Показать еще
CNEWS TV
Как выстроить ИТ-инфраструктуру для тепличного комплекса
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Артем Натрусов (Евразхолдинг) на CNews Forum 2021
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022