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Предприниматели приобрели более 25 тыс. лицензий с начала 2022 года по программе поддержки цифровизации МСП

Представители бизнеса приобрели более 25 тыс. лицензий на облачное программное обеспечение за первые две недели 2022 г. в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства.

Программа запущена Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», оператором выступает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Для компаний, ещё не успевших воспользоваться мерой поддержки, РФРИТ проведет серию вебинаров, разъясняющих, как цифровые решения могут повысить эффективность бизнеса.

Программа позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобретать облачное программное обеспечение отечественных производителей со скидкой 50%. Льгота реализуется за счет компенсации 50% от стоимости лицензии компаниям-производителям и поставщикам ПО.

Чтобы приобрети лицензию на облачное ПО вдвое дешевле предпринимателю не требуются дополнительные документы и отчетность, достаточно быть включенными в реестр МСП. Покупка совершается привычным способом на сайте производителя. В настоящий момент в программе участвуют более 100 российских программных продуктов, представленные 29 компаниями-разработчиками и поставщиками российского облачного ПО.

«В 2021 г. по программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тыс. лицензий на облачное ПО. Сейчас спрос еще выше – только за первые две недели нового года было реализовано более 25 тыс. лицензий. Программа продолжает действовать на прежних условиях участия, а с апреля начнется новый отбор программных продуктов. Для представителей бизнеса мы проводим серию вебинаров, где рассказываем о возможностях цифровизации рабочих процессов за счет внедрения отечественных облачных программных продуктов», – отметил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

Институт развития РФРИТ входит в группу компаний корпорации развития «ВЭБ.РФ»

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