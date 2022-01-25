ВКС Trueconf стала бесплатной для госструктур на период дистанционного режима

Trueconf объявила о намерении безвозмездно обеспечить госучреждения страны решениями для видеоконференцсвязи (ВКС) и удалённой работы на период дистанционного режима.

В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил перевести на дистанционный режим максимально возможное количество сотрудников Аппарата Правительства, федеральных органов власти, вице-премьеров, а также федеральных министерств, ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных структур.

Применение современных инструментов для совместной работы и видеоконференцсвязи критически важно для организации дистанционной работы в любой сфере деятельности, особенно в государственном управлении, где на первый план выходит защита коммуникаций и независимость от зарубежных облачных технологий. Компания Trueconf объявила о возможности безвозмездного получения лицензий на свой флагманский продукт — защищённую систему видеосвязи и удалённой работы Trueconf Server — для государственных заказчиков в период действия рекомендаций правительства.

В рамках данной инициативы с 25 января по 1 апреля 2022 г. всем заявителям, подтвердившим статус государственной организации, будет предоставлена лицензия сроком действия 3 месяца на необходимое им количество абонентов. Для получения лицензии достаточно связаться с компанией Trueconf любым удобным способом.

Trueconf Server 5.0 — российская ВКС-система «всё в одном», которая включает в себя платформу для видеоконференций и полноценный мессенджер с инструментами для удаленной работы и обучения. Решение было создано в России, входит в Единый реестр отечественного ПО и позволяет объединять рабочие места, аудитории, переговорные помещения и удаленных участников независимо от их географического расположения. Принять участие в защищённых или публичных конференциях Trueconf до 1 тыс. пользователей смогут с ПК, ноутбуков, планшетов, смартфонов, умных TV и специализированных ВКС-устройств. При этом абонентам доступна авторизация одновременно на нескольких своих устройствах (например, на ноутбуке и смартфоне) с синхронизацией истории чатов и звонков.

Развертывание Trueconf Server на собственном оборудовании обеспечивает организациям полный контроль над корпоративными коммуникациями, гарантирует доступность сервиса ВКС и исключает риски передачи данных на иностранные серверы, что соответствует требованиям информбезопасности и 152-ФЗ.