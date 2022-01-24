С помощью Apple Pay на портале мэра Москвы теперь можно оплатить городские услуги

Пользователи сервиса «Мои платежи» получили возможность оплачивать счета с помощью Apple Pay на устройствах с операционной системой iOS — iPhone, iPad или Mac в браузере Safari. Благодаря новому способу больше не нужно вводить данные карты и ждать СМС с проверочным кодом при оплате городских услуг. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Работая над развитием сервиса “Мои платежи”, мы стараемся сделать его простым и понятным в использовании. Надеемся, что сервис будет актуальным и востребованным, так как предлагает множество современных банковских инструментов, а также учитывает предпочтения в выборе способов оплаты. Подключение Apple Pay позволит оплачивать счета максимально быстро без необходимости ручного ввода данных банковской карты. Мы ожидаем, что с Apple Pay возрастет скорость оплаты и, как следствие, удобство использования сервиса “Мои платежи”. В планах — внедрить и другие востребованные системы электронных платежей, в частности Google Pay», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Чтобы попасть на страницу сервиса «Мои платежи», необходимо авторизоваться на mos.ru, выбрать имя пользователя в правом верхнем углу на главной странице и перейти в раздел «Мои платежи». Попасть на страницу можно также через раздел «Услуги» — она доступна в выпадающем списке.

Для оплаты счетов в сервисе «Мои платежи» нужно нажать на кнопку «Оплатить Apple Рay» и подтвердить оплату. Если на странице сервиса отсутствует опция оплаты через Apple Pay, пользователям необходимо настроить ее в своем смартфоне. Для этого надо зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. В качестве альтернативных инструментов оплаты можно по-прежнему использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.

Использование системы Apple Pay имеет несколько ограничений. В частности, не поддерживается возможность пакетной оплаты, то есть при наличии сразу нескольких счетов придется оплачивать их поочередно. Также недоступна оплата счетов из раздела «Дополнительные платежи» на вкладке «Счета к оплате». Здесь можно использовать банковские карты.

На портале mos.ru представлено уже более 380 онлайн-услуг и сервисов, ими пользуются более 14,4 млн человек. С помощью сервиса «Мои платежи» в 2021 г. жители Москвы более 14,7 млн раз оплатили услуги.

Чтобы получить доступ ко всем возможностям портала и не вводить каждый раз вручную данные своих документов при получении электронных услуг, необходима полная учетная запись. Информация, которую пользователи один раз указали и подтвердили в своем профиле, автоматически подгружается в онлайн-форму заявления. Человеку остается только отправить его в ведомство.

Создать учетную запись можно онлайн на портале mos.ru, а также в любом центре госуслуг «Мои документы».