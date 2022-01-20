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На региональном портале госуслуг Подмосковья упростили регистрацию спецтехники

«В Московской области для владельцев самоходных машин оптимизировали услугу государственной регистрации. В электронную форму внедрены экспертная система и подсказки, которые помогают пользователю правильно заполнить заявление и избежать ошибок. Это позволит сократить процент отказов в приеме и регистрации документов. Также заявители получили возможность оформить справку о регистрации техники полностью в электронном виде. Посещать МФЦ, чтобы получить справку, не нужно», – сообщила министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Государственной регистрации подлежат тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, комбайны, квадроциклы, снегоходы, вездеходы и прочая самоходная техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт.

Получить услугу «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» 958 могут владельцы самоходной техники либо представители собственников. Услуга доступна на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Организация деятельности».

Благодаря оптимизации услуги в электронной форме появилась экспертная система. Перед вводом данных о регистрируемом устройстве пользователю необходимо ответить на несколько вопросов, предполагающих однозначный положительный или отрицательный ответ. В зависимости от ответов на экране будут появляться всплывающие окошки с подсказками. Эти сообщения позволят пользователю определить правильность выбора услуги и категории заявителя. Также полностью в электронный вид переведено получение справки о совершенных регистрационных действиях.

Срок предоставления услуги составляет до 17 рабочих дней. Услуга платная, размер госпошлины зависит от основания для обращения.

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