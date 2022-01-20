Более тысячи онлайн-встреч проведено с момента обновления сервиса видеоконсультаций на портале мэра Москвы

В ноябре 2021 г. в столице усовершенствовали сервис видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств в соответствии с пожеланиями граждан. Весь процесс получения услуги — от записи на прием до проведения встречи — стал доступен на портале мэра Москвы mos.ru. Об этом CNews сообщили представители столичного ДИТ.

«С ноября 2021 г. пользователи получили 1309 видеоконсультаций по имущественно-земельным, жилищным и другим вопросам на портале mos.ru. Перечень тем для онлайн-консультаций насчитывает более 100 позиций, самые популярные — жилищные вопросы, связанные с заключением договоров передачи жилых помещений в собственность граждан, а также предварительное согласование предоставления земельного участка и заключение договора социального найма. По этим направлениям с момента обновления сервиса видеоконсультаций специалисты провели более 100 встреч», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сервис дополнили новыми полезными функциями. Так, за 24 часа до назначенного времени mos.ru напоминает о предстоящей встрече. Уведомление со ссылкой на видеоконференцию автоматически отправляется в личный кабинет и на электронную почту.

Кроме того, во время онлайн-консультации есть возможность направить профильному сотруднику документы, относящиеся к теме обсуждения. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а затем загрузить их в сервис прямо во время видеоконференции.

Для записи на консультацию необходимо зайти в раздел «Услуги» на портале mos.ru и открыть категорию «Документы». Далее надо кликнуть на «Личные документы» и найти в открывшемся каталоге услуг «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате».

Всего в сервисе доступно два формата онлайн-встреч: консультация со специалистом учреждения, на которой можно узнать о предоставлении госуслуг в Москве, и личный прием у руководителя ведомства или его уполномоченного представителя. Общаться с профильным специалистом можно с помощью любого удобного устройства. Длительность каждой консультации — 20–30 минут. Специалисты могут оказать в среднем 40 видеоконсультаций в сутки.

После того как пользователь определится с видом онлайн-встречи, ему понадобится заполнить электронную форму. Сначала следует выбрать в списке ведомство и тему, затем — удобную дату и время. В заявке нужно указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и контактные данные. Если эта информация уже есть в личном кабинете, форма заполнится автоматически. Также необходимо изложить интересующий вопрос — это поможет сотруднику учреждения тщательнее подготовиться к приему.

Система предложит представить документы по теме. Максимальное число дополнительных файлов — 10. При видеоконсультации с сотрудниками центров госуслуг «Мои документы» прикрепление файлов не предусмотрено.

Предпринимателю при подаче заявки на онлайн-прием нужно уточнить реквизиты компании — ее наименование, ИНН, ОГРН и контакты. Если сведения уже доступны в личном кабинете, они будут перенесены в онлайн-форму. При необходимости пользователи mos.ru могут отменить запись.

Платформу для проведения видеоконференций на mos.ru разработали специалисты Департамента информационных технологий. Она создана на базе решения с открытым исходным кодом. Такое программное обеспечение позволяет использовать лучшие мировые разработки, адаптируя их под конкретную задачу и дополняя новыми функциями. Подобный подход уже не первый год применяют при развитии городской цифровой экосистемы: это общемировой тренд.

Возможность проконсультироваться со специалистами столичных ведомств появилась в 2020 г. Сервис видеоконсультаций запустил Департамент городского имущества Москвы. На приеме горожане могут задать вопрос по предоставлению государственных услуг и получить справочную информацию. Например, во время беседы с работником Департамента городского имущества можно узнать, как арендовать нежилое помещение, встать на жилищный учет и заключить договор социального найма. Специалисты центров госуслуг расскажут, как зарегистрировать недвижимость, оформить парковочное разрешение и приватизировать жилье.

«В 2021 г. онлайн-консультации профильных специалистов Департамента по имущественно-земельным и жилищным вопросам получили 8,5 тысячи пользователей портала mos.ru. В 2020 г., когда был запущен проект, такой возможностью воспользовались 1600 человек», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В 2021 г. начались онлайн-встречи с сотрудниками центров «Мои документы». По словам директора центров госуслуг «Мои документы» Ольги Фефеловой, сейчас темы консультаций затрагивают более 200 услуг, доступных в офисах. Чаще всего москвичи уточняют информацию в сфере ЖКХ. С декабря прошлого года появилась возможность записаться на консультацию по услуге признания гражданина банкротом во внесудебном порядке.

Сегодня пользователям портала mos.ru доступна запись в центры госуслуг «Мои документы» и семь столичных ведомств: Департамент культуры, Департамент городского имущества, Департамент градостроительной политики, Департамент строительства (здесь пока консультируют только по услугам для бизнеса), Департамент природопользования и охраны окружающей среды, Департамент труда и социальной защиты, а также Специализированную государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Объединения административно-технических инспекций. В будущем список органов власти и организаций, присоединившихся к сервису видеоконференций, будет расширяться.