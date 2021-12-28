В Абхазии провели модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом

Республика Абхазия в этом году сделала важный шаг в развитии передовых информационных технологий для государственных нужд. Была произведена модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики Абхазия (АСУБП РА), значительно расширившая функциональные возможности системы. Были успешно внедрены такие механизмы как составление и ведение кассового плана исполнения республиканского бюджета, ведения и учета казначейскими органами денежных обязательств получателей средств.

Важнейшим блоком, введенным в эксплуатацию в этом году, стало казначейское сопровождения операций со средствами юридических и физических лиц. Внедрение и последующее применение казначейского сопровождения полностью исключает отчуждение денежных средств на нужды, не связанные с целями исполнения госконтрактов.

АСУБП РА была создана и внедрена компанией «Финкомм» совместно со своим партнером «Кейсистемс» в 2016 г. В этой АСУ реализованы самые современные технологии для исполнения республиканского и местных бюджетов Абхазии. За прошедшие пять лет система доказала свою высокую эффективность и в настоящее время уже охватила своим цифровым присутствием всю бюджетную систему страны.

Министр финансов Республики Абхазия Владимир Делба (справа) и генеральный директор компании «Финкомм» Константин Королев (слева) на вручении памятных наград к пятилетию Казначейства Республики Абхазия

Управление казначейства обслуживает более 400 бюджетных организаций, для этого открыто почти тысяча лицевых счетов. Это лицевые счета, распорядителей, получателей, администраторов и источников финансирования. На этих лицевых счетах ежедневно выполняется по несколько тысяч операций. Все эти операции в Управлении казначейства проходят через соответствующие этапы контроля, обрабатываются, систематизируются и в конце операционного дня уже в качестве отчетов предоставляется получателям бюджетных средств, администраторам доходов и финансовым органам. Любое движение, будь то поступление или расходование средств государственного бюджета, а также наличие их остатков на счетах, доступны в режиме реального времени.

В этом году Управление казначейства Минфина Республики Абхазия отметило свое пятилетие. К этой дате Министерство финансов подошло как высокоэффективное ведомство, оснащенное самым эффективным механизмом для осуществления управления финансами государства, фактически единственным ведомством республики, использующим самые передовые средства автоматизации. По уровню охвата автоматизированных функций и технологичности Министерство финансов Республики Абхазия не уступает финансовым органам России и большинству финансовых ведомств зарубежных стран.