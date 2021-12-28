Серверы Aerodisk Machine 1U и Machine 2U включены в реестр Минпромторга

«Аэродиск», разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, объявила о включении серверов собственного производства в реестр Минпромторга России как полностью соответствующих критериям локализации продукции.

Серверы общего назначения Aerodisk Machine 1U и Aerodisk Machine 2U внесены в реестр российской промышленной продукции. Это первая версия серверов производства «Аэродиска»: они предоставляют стандартный набор опций для решения ИТ-задач в практике компаний и организаций.

Модели Machine 1U и Machine 2U стали первыми решениями «Аэродиска» этого класса, внесенными в реестр Минпромторга.

В ближайшем будущем Machine 1U и Machine 2U войдут в линейку собственных серверных решений «Фотон», которая в настоящий момент разрабатывается «Аэродиском». В них все элементы – от корпуса и блока питания до материнской платы и процессора – будут произведены в нашей стране.

Серверная линейка выпускается в сотрудничестве с компанией «Рикор», российским разработчиком и производителем современной вычислительной техники.

Такие решения позволяют предотвратить различные незадокументированные функции системного ПО на оборудовании, чреватые утечками данных и блокировкой работы ИТ-систем.

«Мы рады получить признание многолетних усилий компании по созданию эффективных инфраструктурных решений в ИТ на уровне экспертизы Минпромторга. Включение в реестр наших серверов – хороший стимул продолжить эту работу, и в самое ближайшее время мы расширим список нашей продукции, полностью произведенной в России и доступной для использования в качестве инфраструктурных ИТ-решений для государства и бизнеса», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.