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Росреестр сформировал наборы данных для аналитики рынка недвижимости

Росреестр с использованием технологий искусственного интеллекта сформировал пилотные дата-сеты (наборы данных) о кадастровой стоимости объектов недвижимости, ценах сделок и размере арендной платы, которые востребованы бизнес-сообществом и органами государственной власти

в целях проведения комплексного анализа и прогнозирования рынка недвижимости. Об этом заявила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова в ходе заседания Межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации по итогам года, отметив, что дата-сеты не содержат персональные данные заявителей.

«Создание дата-сетов – один из проектов цифровой трансформации Росреестра, разработанный в интересах профессиональных участников рынка. Он включает наборы публичных данных, согласованных с Роскомнадзором, и не содержит персональную информацию о заявителях, защите которой мы уделяем большое внимание. Решения на основе дата-сетов будут иметь социально-экономический эффект. Это позволит бизнесу и органам власти реализовывать сервисы для получения комплексных сведений о ценах сделок с объектами недвижимости, проведения аналитических исследований рынка недвижимости, определения перспективных изменений и трендов», – сказала Елена Мартынова.

Дата-сеты содержат три вида данных в разрезе территориальной принадлежности: о кадастровой стоимости объектов, о ценах регистрируемых сделок (по отчуждению) с объектами недвижимости и о размере арендной платы за объекты недвижимости (в отношении договоров аренды, подлежащих государственной регистрации). Описания дата-сетов размещены в Национальной системе управления данными.

Росреестр совместно с профессиональными участниками рынка также разрабатывает сервис, позволяющий проводить сравнение цен сделок с недвижимостью и определять оптимальные цены сделок по определенным параметрам.

Разработка сервиса начнется в 2022 г. в рамках Национальной системы пространственных данных (включена Правительством России в перечень 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны). Ожидается, что он будет пользоваться спросом среди агрегаторов объявлений, агентств недвижимости, финансовых и страховых компаний, а также профессиональных разработчиков программного обеспечения.

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