На «Госуслугах» можно оформить выплату по уходу за нетрудоспособным

На «Госуслугах» заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом России. Теперь в режиме реального времени можно подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Об этом CNews сообщили представители «Минцифры».

Для оформления на портале соответствующей выплаты от государства неработающему человеку, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, необходимо проживать на территории РФ и иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

«Мы совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на портал “Госуслуг”. По нашей оценке, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 млн граждан нашей страны», — сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Данный сервис подачи стал очередным шагом по переводу услуг Пенсионного фонда на единый портал “Госуслуг”. Ранее на “Госуслуги” уже был выведен сервис по дистанционному оформлению людьми с инвалидностью компенсаций затрат на технические средства реабилитации. Постепенный перевод социальных услуг на “Госуслуги” позволит максимально упростить процесс получения гражданами различных мер социальной поддержки», — отметил замминистра труда и социальной защиты Алексей Скляр.

Период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражен на индивидуальном лицевом счете. Это повлияет на размер будущей пенсии.

«От нестраховых периодов, отраженных в индивидуальном лицевом счете в ПФР, напрямую зависит размер будущей пенсии неработающего человека. Перевод услуги в электронный вид сделает быстрым и удобным ее получение, что увеличит интенсивность ее использования», — отметил председатель правления ПФР Андрей Кигим.

Компенсационная выплата устанавливается гражданину, если он осуществляет уход:

за инвалидом I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;

за гражданином старше 80 лет;

за престарелым гражданином, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения.

Ежемесячная выплата устанавливается гражданину в случае осуществления ухода:

за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

за инвалидом с детства I группы.

Напомним, что работа по переводу всех услуг и сервисов ПФР на «Госуслуги» осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.