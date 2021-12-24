Исследование: 64% специалистов в сфере искусственного интеллекта удовлетворены условиями работы в России

64% специалистов в сфере искусственного интеллекта удовлетворены условиями работы в России. Такие данные представили Аналитический центр при Правительстве России и центр социального проектирования «Платформа» по итогам масштабного социологического опроса об удовлетворенности условиями работы в стране специалистов, которые занимаются развитием технологий искусственного интеллекта.

Опрос включал 50 глубинных экспертных интервью с представителями бизнеса, научных организаций, органов государственной власти, деловых и общественных объединений, а также анкетирование более 8 тыс. начинающих специалистов и профессионалов в сфере искусственного интеллекта.

В рамках опроса осуществлялась оценка положения России на мировом рынке технологий искусственного интеллекта, проводился анализ ключевых тенденций развития профильного сообщества, а также оценка уровня удовлетворенности качеством жизни, инфраструктурными и институциональными условиями для профессионального развития.

Участники опроса выставили высокие оценки (более 65% положительных ответов) по показателям: уровень подготовки кадров в сфере ИИ; доступность качественного образования; возможности для развития на внутреннем рынке (запуск и масштабирование продуктов). При этом доступность финансовых ресурсов, в первую очередь для стартапов, а также нормативное регулирование и защита прав интеллектуальной собственности получили меньше положительных оценок (порядка 50%).

Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве России – руководитель центра экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» отметил: «Объективная оценка удовлетворенности условиями труда профильных специалистов помогает определить необходимые кадровые, финансовые и инфраструктурные потребности сообщества. Экспертные оценки и идеи, собранные в рамках опроса, помогут в разработке мер государственной поддержки высококлассных специалистов в области искусственного интеллекта, а также в повышении качества условий труда на территории нашей страны».

Исследование проводилось в соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., а также в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».