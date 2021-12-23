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Безопасность ИТ в госсекторе
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«Ростелеком-Солар»: госсектор может стать ключевым драйвером рынка кибербезопасности

«Ростелеком-Солар» провела исследование российского рынка кибербезопасности в 2020 г. В затратах конечных пользователей объем рынка составил около 92 млрд руб. без НДС, продемонстрировав годовой рост на 7%. По итогам уходящего года ожидаются примерно такие же показатели. Хотя почти половина рынка пришлась на проекты в крупнейших коммерческих компаниях c выручкой более 60 млрд руб., рост рынка был достигнут в основном благодаря увеличению числа и масштаба проектов в госсекторе.

По мнению аналитиков «Ростелеком-Солар», динамика роста рынка кибербезопасности в России консервативна, но имеет потенциал опережающего роста. Среди ключевых механизмов, благоприятствующих развитию отрасли, – повышение зависимости государства и бизнеса от цифровых технологий, рост числа инцидентов ИБ, наносящих критический урон деятельности организаций, а также сильная государственная поддержка: реализация Национальной программы «Цифровая экономика» и стратегий цифровой трансформации в государственных организациях, усиление регулирования и благоприятная налоговая политика для ИТ-компаний. Основными сдерживающими факторами названы кадровый дефицит и низкая зрелость ряда отраслей в области кибербезопасности.

«Мы прогнозируем стабильный роста рынка информационной безопасности в России в деньгах до 2025 г. Сегмент государственного управления может стать его основным драйвером. Примерно четверть от сегмента в 2020 г. составили проекты по цифровой экономике, в частности, федеральная и ведомственная цифровизация, в которую также ожидается рост инвестиций в последующие года. Пока же самая большая наибольший вклад с очки зрения бюджетов на информационную безопасность вносят компании сегмента B2E, который также демонстрирует наивысшую степень зрелости. Наиболее перспективными отраслями по совокупности параметров являются финансы, нефть и газ, а также транспорт», – сказала руководитель группы исследований «Ростелеком-Солар» Юлия Косова.

Эксперты ожидают, что совокупный среднегодовой темп роста доли ИБ-проектов в госсекторе с 2020 по 2025 гг. сохранится на уровне 13%. В этом случае, демонстрируя рост выше рынка, сегмент B2G (ФОИВ и РОИВ) будет оказывать наибольшее влияние на развитие отрасли кибербезопасности.

В 2020 г. госорганизации потратили на защиту от киберугроз около 24 млрд руб., на их долю приходится примерно четверть рынка. При этом 81% ИБ-закупок в госсекторе осуществляли федеральные органы исполнительной власти. Совокупные затраты региональных госструктур на кибербезопасность составили лишь около 4,5 млрд руб. По данным опроса, представители госсектора чаще других опасаются DDoS-атак, а при выборе решений обращают внимание, прежде всего, на соотношение цены и качества, а также отзывы коллег и лидеров мнений о тех решениях, которые соответствуют требованиям регуляторов.

Основным генератором спроса на решения по кибербезопасности в 2020 г. оставался крупный бизнес. Компании этого сегмента потратили на защиту от цифровых угроз около 40 млрд руб., их доля рынка составила 44%. Эксперты «Ростелеком-Солар» прогнозируют совокупный среднегодовой темп роста сегмента на уровне 7%. Таким образом, к 2025 г. объем совокупных затрат крупнейших российских организаций на информационную безопасность составит чуть более 55 млрд руб.

Согласно данным исследования «Ростелеком-Солар», ключевыми точками приложения усилий крупного бизнеса по защите от киберугроз остаются сайты и веб приложения, а также рабочие места сотрудников. Основными критериями выбора поставщиков в крупном бизнесе являются наличие у них комплексных предложений и масштабируемость решений. В свою очередь, главными причинами для замены ИБ-решений представители сегмента называют серьезные непредотвращенные инциденты и критические уязвимости, обнаруженные в решениях.

Сегмент среднего и малого бизнеса принес отрасли 22,8 млрд руб., однако большая часть затрат – примерно 12,5 млрд – относится к наиболее крупным организациям с выручкой более 5 млрд руб. По мнению аналитиков «Ростелеком-Солар» низкая зрелость малого бизнеса в сфере кибербезопасности, так же, как и небольшие бюджеты, выделяемые на средства защиты, не позволят сегменту вырасти более, чем на 3% в ближайшие четыре года. Основным фактором выбора ИБ-решений респонденты из этого сегмента назвали соотношение цены и качества. Для самых маленьких компаний, где нет выделенной роли ИТ-/ИБ-директора и за выбор поставщика отвечает высшее руководство, важными факторами также являются удобство коммуникации с вендором и простота пилотного внедрения.

Доля решений для кибербезопасности конечных пользователей и индивидуальных предпринимателей оказалась меньше всего - около 6% рынка или 5,2 млрд руб. Согласно прогнозам, общий объем сегмента в деньгах к 2025 г. составит 6,6 млрд руб.

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