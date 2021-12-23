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МТС внедрила систему умного видеонаблюдения в Бийске

МТС внедрила систему умного видеонаблюдения на Коммунальном мосту в Бийске Алтайского края. Система позволит обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории объекта: оперативно обнаружить и в перспективе исключить проезд большегрузного транспорта, а также выход людей на лёд реки Бия.

Комплекс интеллектуального видеонаблюдения состоит из четырех камер, оснащенных искусственным интеллектом. Система в режиме онлайн ведет подсчёт проезжающего автотранспорта по мосту, распознает тип транспортного средства и фиксирует государственные регистрационные знаки автомобилей. Это позволяет выявить большегрузный транспорт, для которого проезд по мосту запрещен. Данные с камер формируют базы данных для последующего поиска нарушителей. Это позволит направить поток большегрузного транспорта через «объездную» дорогу и продлить жизнеспособность коммунального моста.

Также умные камеры осуществляют мониторинг акватории реки Бия вблизи моста, где действует запрет на выход людей на лед. В случае нарушения информация о нем в режиме онлайн будет передана территориальному органу МЧС. Это позволит контролировать соблюдение мер безопасности на льду и предотвращать несчастные случаи.

«Мы рады, что компания МТС реализовала наши запросы с точки зрения интеграции технологий в современные общественные пространства. Совместная работа администрации города Бийска и МТС, в том числе проект умного видеонаблюдение на коммунальном мосту – только начало. В следующем году в Бийске планируется дальнейшее развитие элементов системы умного города, в частности, внедрение мониторинга объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также в целом расширение городской системы видеонаблюдения», – отметил глава Бийска Александр Студеникин.

«Технологии умного видеонаблюдения решают ряд важных задач региона, от сохранения и развития дорожно-транспортной инфраструктуры до обеспечения безопасности населения. И неудивительно, что мы реализовали этот проект именно в Бийске, городе, который носит звание наукограда и активно внедряет цифровые технологии в городскую инфраструктуру. Уверен, впереди нас ждут новые интересные проекты», – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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