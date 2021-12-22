CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе
|

Подведены итоги первого года программы акселерации для ИТ-стартапов

Подведены итоги первого года работы программы акселерации для ИТ-стартапов «Спринт», запущенной Минцифры России совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Мера нефинансовой поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Акселератор «Спринт» — это интенсивная программа для развития бизнеса. В течение 10 недель эксперты помогают доработать продукты, найти правильные клиентские сегменты, выстроить продажи и маркетинг. Обязательное условие — разрабатываемые решения должны относиться к области новых коммуникационных интернет-технологий. Среди них рекомендательные, игровые, видео- и аудиосервисы, мессенджеры и другие продукты.

В 2021 г. состоялось три конкурсных отбора, в ходе которых поступило 509 заявок из 61 субъекта России, в программах акселерации приняло участие 124 компании. Среди проектов: цифровой помощник университета, конструктор для создания социальных сетей профессиональных сообществ, образовательная платформа для развития эмоционального интеллекта и креативного мышления, маркетплейс здоровой еды и другие ИТ-решения. Команды в рамках акселерационной программы уже привлекли более 13 тыс. новых пользователей и дополнительно получили суммарную выручку более 200 млн руб.

«Акселератор “Спринт” – новая программа в нашей линейке мер поддержки, позволяющая стартапам за короткий срок ускорить свое развитие и кратно увеличить показатели эффективности, востребованности продукта. На следующий год для поддержки разработки и внедрения отечественных решений в федеральном бюджете предусмотрено порядка 13 млрд руб. И многие проекты по результатам акселерации смогут быть “бесшовно” подхвачены другими инструментами: грантами, льготными кредитами, включиться в программу цифровизации малого бизнеса», – сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.

«Развитие стартапов повышает глобальную конкурентоспособность России на мировых рынках и ускоряет развитие цифровой экономики. Программа “Спринт” основана на опыте работы фонда с более чем 1500 стартапами. Некоторые проекты конкурсного отбора за время акселерации увеличили выручку в 20-40 раз. Программа акселерации – это хорошая стартовая площадка для бизнеса, и мы уверены в том, что сегодняшних выпускников “Спринта” ждет успешное будущее», – отметил директор ФРИИ Кирилл Варламов.

Старт следующего конкурсного отбора состоится 11 января 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за ковида и был отлучен от госзакупок, хотя исхитрился поставить ПК

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

РЖД закупает втрое дороже рынка смартфоны на российской ОС

Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности

Названы главные виновники утечек в российских госорганах

Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства)

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Стартап экс-замминистра связи Свердлова создал первый легковой...
Вышел новый смартфон для настоящих фанатов Linux и параноиков
Ограбление грузовика в стиле Форсажа
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022