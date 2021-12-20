В Москве теперь можно оформить онлайн единый читательский билет во все городские библиотеки

На портале мэра и правительства Москвы mos.ru появился новый полезный сервис. С его помощью можно оформить онлайн единый читательский билет (ЕЧБ), который позволяет брать книги в любых городских библиотеках, а также пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы». Раньше, чтобы получить ЕЧБ, нужно было лично посетить одну из читален. Внедрение нового сервиса фактически означает завершение основного этапа цифровизации библиотечной сети столицы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило внедрить новый тип читательского билета — единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис “Библиотеки Москвы” для поиска и бронирования нужных изданий. Он объединил для москвичей книжные фонды всех читален. После появилась электронная версия читательского билета, ее удобно хранить в телефоне и показывать прямо с экрана. А теперь и оформить билет можно в самом современном формате», — сказала Наталья Сергунина.

Чтобы воспользоваться сервисом оформления ЕЧБ, необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru.

«Мы перевели читательский билет в электронный формат, знакомый и уже привычный для многих москвичей. Чтобы брать книги в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с номером билета», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Единый читательский билет дает доступ к фондам всех городских библиотек (это 440 читален), в которых в общей сложности насчитывается свыше 14 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.

«Новый сервис на mos.ru появился по многочисленным просьбам читателей. В своей работе мы всегда стараемся отталкиваться от потребностей аудитории и по возможности реализовывать все пожелания», — отметили в Департаменте культуры города Москвы.

Как оформить единый читательский билет онлайн

Чтобы оформить единый читательский билет онлайн, необходимо авторизоваться на портале mos.ru, открыть в каталоге услуг раздел «Культура, спорт, отдых» и выбрать сервис «Получение единого читательского билета». Затем в появившейся онлайн-форме необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, серию и номер паспорта, а также другие требующиеся данные. При этом если необходимые сведения уже указаны в личном кабинете на mos.ru, то вводить вручную их не нужно. Данные подгрузятся автоматически. Кроме этого, для оформления ЕЧБ понадобится загрузить свою фотографию, чтобы библиотекарь мог идентифицировать посетителя.

Если все строки онлайн-формы заполнены корректно, пользователю в личный кабинет на mos.ru придет уведомление о регистрации ЕЧБ. Сам электронный читательский билет появится в кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы».

Для ребенка нужно оформить его собственный единый читательский билет. Дети старше 14 лет могут сделать это сами на портале mos.ru. Если ребенок младше 14 лет, то читательский билет ему оформляют родители или законные представители. Для этого в онлайн-форме потребуется указать фамилию, имя, отчество ребенка, данные его свидетельства о рождении, а также информацию о родителе или законном представителе. Также необходимо загрузить фотографию ребенка.

Брать книги по единому читательскому билету взрослые и дети могут в любых городских библиотеках. Для этого нужно показать библиотекарю пластиковую карту или штрихкод с номером читательского билета, загруженный на смартфон или планшет. Детям младше 14 лет для того, чтобы самостоятельно брать книги из библиотеки, потребуется показать ЕЧБ в виде пластиковой карты. Получить ее родители или законные представители могут в любой городской библиотеке, предъявив паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Пластиковую карту при желании могут получить и взрослые, показав электронный читательский билет.

Кроме того, для удобства читателей в апреле 2021 г. на портале mos.ru заработал сервис «Библиотеки Москвы». Он позволяет пользователям искать, бронировать и продлевать срок хранения книг в столичных библиотеках онлайн. Там же можно узнавать о новых поступлениях в библиотечные фонды и выбирать книги в тематических подборках. Среди них, например, «Литература для детей» или «Топ популярных изданий». Подборки книг и информация о книжных новинках публикуются на главной странице сервиса. Понравившиеся произведения удобно добавлять в раздел «Избранное», который находится в кабинете читателя. Для работы с сервисом необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru и единый читательский билет. На сегодняшний день услугами сервиса воспользовались более 143 тыс. москвичей.