Жители Казани смогут оплачивать проезд в транспорте мобильным телефоном

С 17 декабря 2021 г. пассажиры общественного транспорта смогут оплачивать проезд в мобильном приложении «Казань Транспорт». Безналичная оплата будет доступна на 300 транспортных средствах – трамваях и троллейбусах. Участники проекта: МУП «Метроэлектротранс», «Датапакс».

Оплата проезда будет осуществляться с помощью новой технологии, сервиса «умной» оплаты, анонсированной «Датапакс» (компанией-разработчиком) в ноябре 2021 г. Пассажиры могут оплатить проезд с любого удобного места. Приложение, взаимодействуя со специальным датчиком в салоне автобуса, само определяет, на каком остановочном пункте пассажир зашел, и какова стоимость проезда. Этой цифровой технологией заинтересовались уже более 30 регионов страны. Такой цифровой сервис полностью обеспечивает оплату без участия дополнительного персонала - водителя или кондуктора. Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса, сокращается и общее время в пути.

Кроме того, на всех 300 трамваях и троллейбусах компании-перевозчика МУП «Метроэлектротранс» будет действовать цифровой сервис, который позволяет планировать оптимальный маршрут, видеть прогнозируемое время прибытия транспорта на остановку и отслеживать его движение на карте. Эти данные поступают в приложение напрямую из единой диспетчерской службы, которая использует решения компании «Датапакс». Теперь у пассажиров появится возможность выбирать удобный способ оплаты проезда по безналичному расчету, что сделает поездку еще более удобной и безопасной в условиях пандемии.

Компания «Датапакс» запустила мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта Казани в августе, оно доступно для скачивания в Google Play и App Store.

В столице Татарстана действует программа развития транспортной инфраструктуры до 2040 г. Она направлена на улучшение качества и эффективности транспортного обслуживания населения. Уровень автомобилизации Казани заметно прогрессирует, если не предпринимать никаких мер, то город может встать в 9-бальных пробках. Поэтому в генплане программы приоритет отдан именно развитию удобного общественного транспорта – скоростных трамваев и метробусов – что в будущем должно подвигнуть горожан отказаться от использования автомобилей.

«Внедрение цифровых решений, таких как онлайн-сервисы построения оптимальных маршрутов, предоставление актуального расписания движения транспорта, возможность безналичной оплаты проезда увеличивает привлекательность общественного транспорта, качественно меняет его работу, повышает комфорт пассажирских перевозок. Наша задача – ускорить этот процесс за счет внедрения эффективных решений во всех регионах», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

По словам представителей «Датапакс», благодаря сервису построения оптимального маршрута поездки (MaaS, Mobility-as-a-Service) в приложении «Казань Транспорт» доля жителей, предпочитающих пользоваться личным автомобилем, значительно снизится.

В других регионах, где уже реализована и успешно протестирована цифровая платформа, качество работы общественного транспорта, комфорт и безопасность пассажирских перевозок улучшились в разы. Также значительно сократилось время ожидания городского транспорта. Жители Казани смогут отказаться от использования бумажных документов при оплате проезда. У пользователей приложения появится возможность привязывать банковские карты в личном кабинете и оплачивать поездку безналичным способом. Разработчики планируют дополнять приложение новыми сервисами на основе обратной связи от пользователей.

Кроме того, цифровизация транспортной системы способствует «обелению» сферы пассажирских перевозок, что является приоритетной задачей, поставленной Правительством Российской Федерации. Платформа «Датапакс» позволяет оператору контролировать работу транспорта: следить за выполнением рейсов, выявлять недоработки и предоставлять отчет о выполнении транспортной работы, что способствует искоренению «серых» схем в сфере пассажирских перевозок.