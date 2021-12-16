Цифровая медицина в «Деревне будущего»: запуск цифрового фельдшерско-акушерского пункта в Удмуртии

В Удмуртии состоялась презентация «Деревни будущего», совместного проекта «Сбера» и правительства республики. Цель совместного проекта — сделать сельскую местность привлекательной и комфортной для людей, а агропромышленный бизнес — современным, технологичным и высокоэффективным.

Одним из ключевых инфраструктурных объектов «Деревни будущего» стал цифровой фельдшерско-акушерский пункт. В проекте применяются и пилотируются ключевые решения и технологии индустрии здравоохранения «Сбера». Дистанционный мониторинг состояния пациентов от «Сберздоровья» позволяет врачам вести наблюдение за показателями здоровья жителей Пихтовки с хроническими неинфекционными заболеваниями в реальном времени и вовремя реагировать на возможные ухудшения. Каждый житель поселка и близлежащих территорий теперь может воспользоваться сервисом доставки лекарств «Сбер Еаптека» и получить доступ к широкому ассортименту высококачественных препаратов, включая редкие и дефицитные, с доставкой в поселок или в близлежащую аптеку. Разработки на базе искусственного интеллекта от группы компаний «ЦРТ» и «СберМедИИ» позволяют сделать процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество медицинских услуг.

«Создавая наши сервисы и продукты, мы работаем в плотном взаимодействии с врачами и медицинским сообществом. Цифровизация здравоохранения, несомненно, приводит к качественным изменениям оказания медицинской помощи и контролю здоровья. Безусловно, еще требуется усовершенствование законодательства, но я уверена, что накопленные статистические данные, позитивные отзывы врачей, жителей и руководства регионов позволят нам наращивать использование цифровых сервисов в здравоохранении, улучшать качество медицинских консультаций и запускать удобные и полезные сервисы», – сказала Ольга Голодец, заместитель председателя правления Сбербанка.

В новом цифровом фельдшерско-акушерском пункте эффективно осуществляется мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как артериальная гипертония и сахарный диабет. Система работает как при помощи голосового робота, разработанного группой компаний «ЦРТ», который обзванивает пациентов и собирает информацию о состоянии здоровья, так и при помощи носимых медицинских устройств, которые позволяют автоматически собирать, обрабатывать и анализировать данные о здоровье пациентов и сразу же передавать их медицинскому работнику. В случае выявления отклонений от нормы специалист свяжется с пациентом в приложении «Сберздоровье» или по телефону. Платформа для мониторинга уже работает более чем в 38 регионах страны.

Еще одна разработка группы компаний «ЦРТ», которая используется в ФАП, — Voice2Med ― это продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Решение избавляет медицинских работников от рутины, позволяет сфокусироваться на исследовании, экономит 22% времени на заполнении медицинских документов. Точность распознавания медицинских терминов у системы — 98%. Сегодня сервис Voice2Med применяется в медицинских учреждениях уже в 62 регионах России, доступен для врачей разных специальностей: рентгенологов, кардиологов, хирургов.

Также в медучреждении применяются разработки компании СберМедИИ. Умный помощник врача «ТОП-3» помогает врачам ставить предварительный диагноз. На основании жалоб пациента сервис с помощью ИИ определяет три наиболее вероятных диагноза из 265 групп болезней — это 95% от всех возможных диагнозов россиян при первом обращении к врачу. В ФАПе используется алгоритм по расшифровке данных кардиограмм, который предоставляет возможность направить отснятую в пункте кардиограмму в Воткинскую городскую больницу и всего через несколько минут получить расшифровку ее результатов и решение по автоматическому заполнению протоколов УЗИ.

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