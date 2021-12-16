Росреестр планирует разработать сервис для оформления ипотеки в режиме онлайн

«Росреестр создает сервис “Виртуальная комната сделки”, который позволит в онлайн-режиме заходить из личных кабинетов банков и других организаций в пространство виртуальной сделки. При необходимости человек сможет приглашать нотариуса, риелтора, кредитную организацию для консультации, оформления кредита или подписания договора», – сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

Заместитель руководителя отметила, что Росреестр регистрирует в электронном виде 60% уже ипотечных сделок, в то время как до пандемии этот показатель составлял всего 9%. Данного результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с кредитным сообществом.

«Мы провели анализ всего технологического процесса, изменили взаимодействие ведомства с кредитными организациями так, чтобы при оформлении ипотечных сделок банки напрямую направляли пакет заявлений в Росреестр, и человеку не нужно было обращаться в МФЦ», – заявила Елена Мартынова.

Заместитель главы ведомства рассказала также о новых проектах и сервисах Росреестра. Ведомство успешно внедрило во всех 85 субъектах России проект «Электронная ипотека за 24 часа», в рамках которого за один день регистрируется уже каждая третья ипотечная сделка в стране. Кроме того, вместе с Банком России и ДОМ.РФ Росреестр проводит эксперимент по обмену данными для цифровой ипотеки, который позволяет ускорить оборот электронных закладных и создает информационный обмен между ведомством и банками в режиме онлайн, что удобно и гражданам, и банкам.

«Перевод ипотеки в цифровой формат позволяет банкам и другим участникам рынка недвижимости сократить свои административно-хозяйственные расходы и, в конечном итоге, предложить населению более выгодные ставки по жилищным кредитам. За счет перевода ипотечного кредитования в цифровой формат клиенты также получают более широкий выбор и возможность сопоставлять условия предложений на рынке в режиме онлайн, что экономит время и ресурсы. Обратная сторона процесса – возможные противоправные действия мошенников. Росреестр в свое время ограничил возможность цифровой регистрации и считает необходимым привлечь независимого аудитора сделки. Им могут выступать банки, многофункциональные центры или другие организации», - заявил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.