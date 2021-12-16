CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Росреестр планирует разработать сервис для оформления ипотеки в режиме онлайн

«Росреестр создает сервис “Виртуальная комната сделки”, который позволит в онлайн-режиме заходить из личных кабинетов банков и других организаций в пространство виртуальной сделки. При необходимости человек сможет приглашать нотариуса, риелтора, кредитную организацию для консультации, оформления кредита или подписания договора», – сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

Заместитель руководителя отметила, что Росреестр регистрирует в электронном виде 60% уже ипотечных сделок, в то время как до пандемии этот показатель составлял всего 9%. Данного результата удалось достичь благодаря сотрудничеству с кредитным сообществом.

«Мы провели анализ всего технологического процесса, изменили взаимодействие ведомства с кредитными организациями так, чтобы при оформлении ипотечных сделок банки напрямую направляли пакет заявлений в Росреестр, и человеку не нужно было обращаться в МФЦ», – заявила Елена Мартынова.

Заместитель главы ведомства рассказала также о новых проектах и сервисах Росреестра. Ведомство успешно внедрило во всех 85 субъектах России проект «Электронная ипотека за 24 часа», в рамках которого за один день регистрируется уже каждая третья ипотечная сделка в стране. Кроме того, вместе с Банком России и ДОМ.РФ Росреестр проводит эксперимент по обмену данными для цифровой ипотеки, который позволяет ускорить оборот электронных закладных и создает информационный обмен между ведомством и банками в режиме онлайн, что удобно и гражданам, и банкам.

«Перевод ипотеки в цифровой формат позволяет банкам и другим участникам рынка недвижимости сократить свои административно-хозяйственные расходы и, в конечном итоге, предложить населению более выгодные ставки по жилищным кредитам. За счет перевода ипотечного кредитования в цифровой формат клиенты также получают более широкий выбор и возможность сопоставлять условия предложений на рынке в режиме онлайн, что экономит время и ресурсы. Обратная сторона процесса – возможные противоправные действия мошенников. Росреестр в свое время ограничил возможность цифровой регистрации и считает необходимым привлечь независимого аудитора сделки. Им могут выступать банки, многофункциональные центры или другие организации», - заявил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы

Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake

«Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19

РЖД потратили 520 млн руб. на китайские СХД и только 270 на российские

США в строжайшей тайне разработали систему онлайн-голосования, которая обернулась пшиком

Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

ВКС-система Logitech Rally Bar Mini: высокое качество картинки и звука для небольших помещений

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Стартап экс-замминистра связи Свердлова создал первый легковой...
Вышел новый смартфон для настоящих фанатов Linux и параноиков
Ограбление грузовика в стиле Форсажа
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022