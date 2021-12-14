CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры Телеком Навигация ИТ в госсекторе
|

Sitronics KT разработает сервисы электронной навигации по заказу Минпромторга

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) по заказу департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга займётся разработкой сервисов электронной навигации (е-Навигации), включая геоинформационные сервисы, интегрируемые в береговые и судовые системы.

Е-Навигация — это скоординированные сбор, интеграция, передача, воспроизведение и анализ информации с помощью электронных средств на борту судов и на берегу — в офисах компаний-операторов и системах управления движением судов. Основные цели е-Навигации — повышение эффективности и безопасности морской навигации и защита окружающей среды.

Предусматривается разработка 7 сервисов: сервис оптимизации и обмена маршрутами; сервис обеспечения судна обсервованными на берегу координатами; сервис автоматической передачи оповещений по безопасности плавания; сервис взаимодействия с лоцманской службой порта; сервис передачи с судов сигналов об авариях; сервис получения и отображения карт ледовой обстановки; сервис взаимодействия с ледокольной службой акватории.

Сервисы разрабатываются в виде программного обеспечения, реализующего функции обмена информацией между береговыми и судовыми системами. Помимо классических судов они будут использоваться и на морских автономных надводных судах.

Работа будет проводится в рамках ОКР по государственной программе «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

«Внедрение сервисов является частью стратегического плана Международной морской организации. Ожидается, что в ближайшем будущем стандарты е-Навигации станут обязательными и без их соблюдения ни одно судно не сможет, например, зайти в порт или территориальные воды того или иного государства», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Сервисы е-Навигации должны использоваться как через программный интерфейс (API), так и через веб-интерфейс, имеющий картографическую основу. Программное обеспечение будет разработано на микросервисной архитектуре и с применение открытых и стандартизированных интерфейсов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На супердолжнике государства ставят крест. Власти банкротят «Т-платформы»

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта

Крупнейшие больницы мира используют ПО для автоматической многократной накрутки счетов

Британский госсектор работает на ПО и «железе» из 70-х годов прошлого века. Власти не знают, что с этим делать

О чем говорили участники CNews FORUM 2021

Государственный ИИ изучит истории болезни россиян и расскажет врачам, как их лечить

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Вышел новый смартфон для настоящих фанатов Linux и параноиков
Ограбление грузовика в стиле Форсажа
BPM-платформа Visary для надежных инфосистем
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022