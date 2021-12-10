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Металлодетектор «Росэлектроники» получил статус продукции российского производства

Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») получило заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории России на стационарный металлообнаружитель «Орион-ММС». Устройство выполнено на базе современной электронно-компонентной базы, что обеспечивает качественный контроль при досмотре в режиме потока и позволяет использовать одновременно несколько устройств, объединив их по сети Ethernet.

Металлодетектор «Орион-ММС» предназначен для применения на объектах транспортной инфраструктуры, стадионах, выставках, в концертных залах и других местах массового пребывания людей.

Отличительными особенностями изделия является высокая пропускная способность – не менее 70 человек в минуту, помехозащищенность, автоматическое отслеживание шумовой обстановки в зоне контроля, а также дистанционное управление и возможность подключения рамки к удаленному посту наблюдения. Устройство оснащено жидкокристаллическим дисплеем, показывающим зоны проноса запрещенного предмета на фоне силуэта человека, а также системой звуковой сигнализации.

Программное обеспечение «Орион-ММС» позволяет обнаруживать предметы из черного или цветного металлов весом от 2 грамм и исключает возможность взаимной маскировки предметов, имеющих противоположные магнитные свойства.

«Стационарный арочный многозонный металлообнаружитель «Орион-ММС» полностью соответствует всем требованиям безопасности. Получение заключения Минпромторга России позволит нам иметь приоритет в конкурсных процедурах в рамках законодательства в сфере госзакупок», – отметил генеральный директор БСКБ «Восток» Алексей Никитин.

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