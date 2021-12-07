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В России заработал сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики

Минцифры России сообщило о запуске общедоступного сервиса независимой оценки компетенций цифровой экономики (НОК ЦЭ), созданного в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Независимая оценка компетенций — это процедура, с помощью которой можно подтвердить имеющиеся навыки и возможность использовать практический опыт для решения профессиональных задач.

В 2021 г. в рамках системы независимой оценки можно бесплатно пройти комплексное тестирование по направлению «Цифровая грамотность» на цифровой платформе Университета 2035. Для этого нужно перейти на сайт готовкцифре.рф, зарегистрироваться на портале Leader-ID и выполнить тест в онлайн-режиме.

«Оценка компетенций приобретает особую актуальность в период активной цифровизации государственных и бизнес-процессов. Системы диагностики рассчитаны на различные категории граждан. Независимая оценка компетенций позволит человеку определиться с дальнейшей профессиональной траекторией или выбором обучающих программ, которые позволят повысить уровень знаний», — сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Пройти комплексное тестирование и определить вектор для дальнейшего развития цифровых компетенций можно по пяти основным направлениям: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность.

Тест разработан Ассоциацией электронных коммуникаций совместно с Университетом 2035. Информация о пройденных диагностиках будет автоматически сохраняться в личном кабинете гражданина на платформе Университета 2035. В перспективе результаты тестирования могут стать основой для персонального профиля компетенций и способствовать построению траекторий профессионального и личностного развития.

В 2021 г. в рамках национальной системы независимой оценки компетенций также примут участие сервисы онлайн-диагностики от НИИ мониторинга качества образования, Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, Электронного образования Республики Башкортостан, Университета Минстроя НИИСФ РААСН и других сервисов, отобранных в рамках мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Независимая оценка компетенций цифровой экономики — это новый инструмент профессиональной диагностики, рассчитанный на разные категории пользователей. Он помогает гражданам планировать персональные траектории профессионального развития и обучения, предъявлять подтвержденные сведения о своих компетенциях при устройстве на работу. Внедрение комплексной системы независимой оценки запланировано федеральным проектом к 2024 г.», — отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

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