CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

Россия собирается к 2030 г. выйти на глобальный рынок квантовых технологий

Россия намерена открыть для себя международный рынок квантовых технологий. Сделать это она собирается к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители аппарата замглавы Минцифры России Максима Паршина.

«Мы рассчитываем, что сократим отставание от других стран и глобальных компаний, которые сейчас считаются лидерами. В ближайших планах, 2024 г., демонстрация применений квантовых вычислений на реальных задачах и создание полного стека квантовых вычислений: от аппаратных платформ до программных продуктов и алгоритмов. Мы планируем, что наше отставание составит не более двух-трех лет к 2025 г. Задача 2030 г. – коммерциализация технологий и выход на международный рынок», – заявил Максим Паршин.

Со слов заглавы Минцифры, в ближайшие 5-10 лет удержать технологическое лидерство без развития собственных квантовых технологий будет невозможно. Согласно статистике Росатома, по уровню развития различных технологий Россия отстает от других стран примерно на 7-10 лет. Паршин, подчеркнул, что в обозримом будущем без использования квантового компьютера и только при помощи традиционного компьютера решать актуальные задачи больше не получится.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти выделят более 27 миллиардов на подготовку кадров для ИТ-отрасли

В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны

CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России

ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина

Крым не смог разорвать с «дочкой» «Ростеха» многомиллионный ИТ-контракт, несмотря на двукратный срыв сроков

Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Ограбление грузовика в стиле Форсажа
BPM-платформа Visary для надежных инфосистем
Полицейский электрокар Калашникова
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021