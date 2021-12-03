CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция ИТ в госсекторе
|

«1С-Рарус» создал единую систему учета для учреждений образования Красноярского края

Компания «1С-Рарус» и Министерство образования Красноярского края создали ведомственную информационную систему «Бюджетный учет системы образования» (ВИС БУСО), объединяющую 158 краевых учреждений образования и 760 пользователей из 26 населенных пунктов Красноярского края. Архитектура системы построена на платформе «1С:Предприятие 8» и технологии «1С:Фреш».

Министерство образования Красноярского края осуществляет государственную политику и нормативное правовое регулирование в сфере образования, науки, государственной поддержки инновационной деятельности. Также государственное учреждение осуществляет функции учредителя в отношении подведомственных организаций.

С помощью новой системы планировалось исключить ручное формирование отчетности, сократить время на обработку и консолидацию данных, отказаться от использования документов на бумажных носителях и дублирования их в различные информационные системы. Кроме того, существующая система не поддерживала изменения законодательства. Министерству образования Красноярского края требовалось создать эффективный инструмент ведения бюджетного учета и повышения контроля качества формирования отчетности в подведомственных учреждениях. Для этого была выбрана платформа «1С:Предприятие». Подрядчиком выступила компания «1С-Рарус».

Результаты проекта

•Обеспечена прозрачность ведения бюджетного учета и расчета заработной платы подведомственных учреждений с помощью облачных сервисов.

•Автоматическая проверка на стадии формирования отчетных форм снизила количество ошибок и повысила качество сбора регламентированной отчетности.

•Автоматизирован процесс планирования, проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и начисления компенсаций 26 тыс. работникам, работающим в 580 пунктах проведения экзаменов. Процесс учета переведен в единую базу, что позволило сократить трудозатраты на ввод первичной информации, повысить скорость расчета, начислений и выплат.

•Повышено качество проверок и скорость формирования отчетности по взаиморасчетам с 20 тыс. опекунами и попечителями.

•За счет мониторинга ошибок ведения учета, времени работы и количества действий пользователей обеспечен контроль работы пользователей и качество ведения бюджетного учета в подведомственных учреждениях министерства образования Красноярского края.

•С помощью специально созданных обменов сокращены трудозатраты на ручное дублирование информации во внешние информационные системы.

•Руководство министерства получило автоматизированный инструмент контроля и анализа деятельности подведомственных учреждений с помощью создания специализированных подсистем.

«Министерство образования Красноярского края создало ведомственную информационную систему «Бюджетный учет системы образования» (ВИС БУСО), которая обеспечила прозрачность ведения бюджетного учета и расчета заработной платы подведомственных учреждений. За счет уменьшения ошибок и автоматических проверок повысилось качество регламентированной отчетности. В итоге формирование и получение регламентированной отчетности ускорилось на 70%», – сказала Марина Ушакова, начальник отдела финансового учета и отчетности министерства образования Красноярского края.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчикам решений ИИ, интернета вещей и 5G выделят 10 млрд руб. для их адаптации под нужды крупного бизнеса

Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft

Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru

ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней

Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи

«Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Показать еще

Наука

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Ограбление грузовика в стиле Форсажа
BPM-платформа Visary для надежных инфосистем
Полицейский электрокар Калашникова
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021