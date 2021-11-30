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Sitronics KT поставит Росморречфлоту обстановочные комплексы для обеспечения безопасности движения судов

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выиграла открытый аукцион на поставку судовых обстановочных комплексов (СОК), предназначенных для сбора и обработки навигационной, гидрографической информации. Заказчик — Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Подведомственные Росморречфлоту организации будут использовать комплексы для сбора и обработки навигационно-гидрографической информации при прокладывании фарватера в ходе расстановки и контроля местоположения буев, а также других средств навигационного ограждения на внутренних водных путях Российской Федерации. Полученные данные позволят оперативно корректировать электронные карты и отображать корректные пути для обеспечения безопасного судоходства.

Для работы СОК используются высокоточный ГЛОНАСС/GPS-приемник, приемник дифференциальных поправок от контрольно-корректирующих станций УКВ-диапазона, гидрографический эхолот с углом луча от 8 градусов. Поставляемыми Sitronics KT обстановочными комплексами будут оборудованы суда, осуществляющие путевые производственные работы.

Комплекс управляется с промышленного ноутбука и объединяет в технологическую систему все входящие в его состав технические и программные средства, необходимые для сбора и обработки навигационно-гидрографической информации.

«СОК — полностью российская разработка. В составе комплекса мы поставляем не только оборудование, но и собственное программное обеспечение. Такой подход позволил автоматизировать процесс путевых работ и передавать данные в картографическую службу онлайн, в режиме реального времени», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Поставка оборудования планируется несколькими этапами в девять регионов до ноября 2023 г.

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