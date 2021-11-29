CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интеграция ИТ в госсекторе
|

В сервисе «Контур.Гособлако» теперь можно управлять полномочиями и функциями госслужащих

В составе решения «Контур.Гособлако» появился новый модуль «Электронный реестр полномочий и функций». Он помогает сравнивать нагрузку и эффективно распределять по органам власти, структурным подразделениям и штатным единицам полномочия и функции, которые предписаны законом.

«Электронный реестр полномочий и функций» — большая информационная система. Она работает на основе кадрового учета органов власти и базы данных нормативных правовых актов. В модуль загружаются данные из этих программ, разделяются на полномочия и функции, а затем связываются со штатной структурой органов власти. В результате клиент получает удобную аналитическую информацию о занятости всех подразделений и каждого сотрудника по отдельности. А также возможность формировать в электронном виде и актуализировать необходимые для работы положения и регламенты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Провалена дорогостоящая миграция ИТ-системы МВД с софта IBM на российское и открытое ПО

Прогноз CNews сбылся. Главой НИИ «Восход» назначен экс-министр по ИТ Подмосковья

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

Власти России будут прогнозировать «утечку мозгов» и поведение топовых чиновников по соцсетям

В России запущено первое производство техники на «Эльбрусах» и «Байкалах» по самой популярной в мире модели

«Почта России» берет напрокат «железо» на 3 миллиарда

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Полицейский электрокар Калашникова
SSD с функцией самоуничтожения
В Windows 11 вернется «синий экран смерти»
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021