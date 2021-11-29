Большие данные МТС подскажут, где строить новые дороги и прокладывать автобусные маршруты

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, приняла участие в научном исследовании, заказанном Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Обезличенные данные о миграциях абонентов сотовой связи будут использоваться для развития транспортной инфраструктуры Свердловской области и организации транспортного обслуживания населения.

МТС предоставила Уральскому дорожному научно-исследовательскому центру «УралДорНИЦ» доступ к платформе «МТС.регион». Обезличенные геоаналитические данные будут использоваться для оценки нагрузки на транспортную сеть Екатеринбурга и Свердловской области и планирования организации дорожного движения. На основе данных о фактической плотности проживания, перемещении абонентов в рабочие и нерабочие дни, в утренние и вечерние часы, социально демографических маркеров: работающие, учащиеся, пенсионеры, возраст, пол – будет создана математическая модель транспортной инфраструктуры городов и районов Свердловской области.

«Использование платформы для работы с большими данными имеет два ключевых преимущества по сравнению с традиционными методами социологического исследования, такими как перепись населения или опросы: оперативность сбора данных и возможность отслеживать динамику процессов в зависимости от сезона или времени суток. А больший охват – мобильные телефоны сегодня есть у каждого – гарантирует высокую точность статистических данных», – отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Выполнение научно-исследовательской работы нашим центром осуществляется по заданию регионального Минтранса в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Свердловской области и создания комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Эта программа является компонентом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для сбора данных мы используем, как традиционные приемы социологии, так и инструменты Big Data. И если соцопросы помогают нам оценить степень удовлетворенности жителей транспортной инфраструктурой, то данные геоаналитики указывают на самые проблемные места в этой инфраструктуре», – сказал гендиректор УралДорНИЦ Владимир Дмитриев.

Проект реализуется в рамках подписанного в феврале 2021 г. соглашения о стратегическом партнерстве МТС и Правительства Свердловской области. Одним из направлений партнерства является содействие в реализации региональных инфраструктурных программ. И в частности программы «Умный город», подразумевающей оптимизацию дорожного движения и функционирования общественного транспорта.