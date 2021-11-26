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AlterOffice теперь установлен на рабочих местах администрации муниципального образования Тульской области

Офисный пакет AlterOffice выбран Администрацией муниципального образования Киреевского района Тульской области в качестве импортозамещающего решения в рамках перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Разработанный Группой компаний АЛМИ офисный пакет AlterOffice полностью соответствует всем требованиям государственного заказчика: он внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных за №7114 (Приказ Минкомсвязи России от 12.10.2020 №522), имеет максимальный уровень совместимости с различным ПО, привычный интерфейс, нетребовательность к ресурсам и широкий современный функционал.

AlterOffice собран на территории России. Все его приложения обладают полным набором функциональных возможностей и разнообразием инструментов для создания и редактирования документов любой сложности и форматов. В состав приобретенной Администрацией версии AlterOffice Standard входят такие приложения как: AText - текстовый редактор; ACell - табличный редактор; AConcept - приложение для работы с презентациями; AMail - приложение для управления почтой, календарем и контактами. В настоящее время AlterOffice уже несколько лет успешно работает на тысячах рабочих станций заказчиков.

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