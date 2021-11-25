В столичном метро запустили тематический поезд в честь десятилетия электронных госуслуг в Москве

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена начал курсировать поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг. Первая онлайн-услуга — оформление разрешения на работу такси — появилась в городе в 2011 г. А сейчас в ежедневных делах жителям помогают уже свыше 380 полезных цифровых услуг и сервисов.

«Москва первой в России стала предоставлять государственные услуги онлайн. С 2011 г. электронными услугами в столице воспользовались больше 2 млрд раз. Сегодня 14,4 млн человек зарегистрированы на городском портале mos.ru. С его помощью можно записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, подать заявку на субсидию для бизнеса. Теперь у москвичей есть еще один удобный способ познакомиться со всем спектром цифровых услуг и сервисов — в тематическом поезде по пути на работу, учебу или встречу», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Цифровая экосистема столицы постоянно развивается. Лишние походы в учреждения, получение и передача бумажных справок остались в прошлом: сейчас достаточно сделать несколько кликов. Только за прошлый год у москвичей не пришлось запрашивать свыше 70 млн документов. Город доступен 24 часа в сутки без выходных, а раньше человек мог потратить несколько дней на то, чтобы собрать необходимые справки и попасть во все нужные кабинеты. Если в 2011 г. горожане воспользовались электронными услугами и сервисами всего 57 тыс. раз, то по итогам 2020 г. этот показатель превысил 400 млн.

Работа над оформлением тематического поезда велась вместе с киностудиями «Мосфильм» и «Ленфильм». За основу взяли сцены из любимых отечественных фильмов, крылатые фразы и диалоги из которых подскажут, чем могут быть полезны цифровые возможности Москвы в типовых жизненных ситуациях. Изображения киногероев обработала нейросеть — алгоритм сделал их четче и детальнее, улучшив качество настолько, что оно стало подходящим для печати и экспонирования.

На экранах вагонов транслируются ролики о цифровой экосистеме столицы. Так горожане узнают, как технологии помогают снижать потребление воды и улучшают работу московских библиотек.

«Для нас уже стало доброй традицией запускать тематические поезда, приуроченные к важным событиям. Сегодня мы запускаем поезд к 10-летию московских электронных услуг. Благодаря порталу mos.ru жители столицы имеют возможность получить онлайн государственные услуги и сервисы во всех основных сферах жизни, в том числе в сфере транспорта. Больше узнать о госуслугах и цифровых возможностях, доступных москвичам, смогут пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии — здесь поезд будет курсировать шесть месяцев», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Если человека заинтересует какая-либо услуга или сервис, он сможет воспользоваться ими прямо в пути. Для этого в вагонах размещено более 50 QR-кодов, каждый из которых ведет на соответствующие страницы портала mos.ru. Например, из поезда возможно оплатить услуги ЖКХ, забронировать книги в библиотеке, пополнить карту «Тройка» и даже сделать адресное пожертвование на благотворительность в специальном сервисе. А чтобы получать услуги было еще удобнее, пассажирам предлагается скачать городские мобильные приложения.

В вагонах юбилейного поезда также размещена информация о столичных онлайн-проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Наш город» и «Город идей». С их помощью жители могут предлагать идеи и участвовать в жизни своего дома, двора, района и всей Москвы.