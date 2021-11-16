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Вице-премьер Чернышенко: суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» запустят на «Госуслугах» в 2022 году

С 1 января 2022 г. грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные через «Госуслуги». Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко во время выступления на пленарной дискуссии «Транспорт России – 2035. От стратегии – к реализации», состоявшейся в рамках Транспортной недели – 2021.

В дискуссии также приняли участие первый зампред Правительства Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, помощник Президента России Игорь Левитин и министр транспорта Виталий Савельев.

Дмитрий Чернышенко отметил, что транспортная отрасль наиболее активно включилась в процесс цифровой трансформации. По поручению Президента Владимира Путина Минтранс одним из первых разработал профильную стратегия цифровой трансформации.

«Сейчас 80% компаний транспортной отрасли России осознанно внедряют новые бизнес-модели на основе цифровых технологий. Более половины транспортных и логистических предприятий реализуют собственные стратегии цифровой трансформации. Это повышает эффективность их работы. Также на транспорте внедряются автоматизированные системы оплаты проезда с применением биометрических технологий. FacePay уже действует в московском метрополитене, этот опыт будем расширять и масштабировать. К 2030 г. им будет пользоваться не меньше 80% пассажиров. В результате цифровизации транспорт уже становится удобнее для всех пользователей», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко добавил, что в рамках реализации 42 стратегических инициатив, утвержденных Правительством, в транспортной отрасли также внедряется система электронного документооборота.

«В следующем году на портале госуслуг будет запущен новый суперсервис – «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов». Уже с 1 января все грузоперевозчики смогут оформлять электронные транспортные накладные, путевые листы с данными пред- и послерейсового осмотра водителей и специальные разрешения на перевозку грузов. Это обеспечит юридическую значимость данных для обмена с государственными ведомствами и сократит издержки «бумажной» системы», – отметил вице-премьер.

В России создается и интеллектуальная транспортная система. Незаменимой частью инфраструктуры городских цифровых сервисов уже стали «умные» светофоры, только в Москве их установлено почти 3 тыс., и «умные» опоры городского освещения.

«Они оборудованы промышленным коммутатором, видеокамерой, датчиком движения, точкой доступа Wi-Fi, базовой станцией сетей связи и другим телекоммуникационным оборудованием. Также мы работаем над созданием инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог и в отдаленных малонаселенных районах. Операторы уже оценили покрытие трасс услугами связи. По итогам анализа будет принят план по строительству дополнительной инфраструктуры. В этом году будет установлен бесперебойный сигнал на трех пилотных федеральных трассах. Все это позволяет улучшить дорожный трафик и повышать безопасность людей», – сказал вице-премьер.

В своем выступлении Дмитрий Чернышенко сделал акцент и на подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли, обладающих цифровыми компетенциями. В России работает 17 транспортных вузов, включая Российский университет транспорта, который в этом году стал победителем программы «Приоритет 2030». Вуз реализует пять стратегических проектов, четыре из которых связаны с цифровыми технологиями.

В рамках дискуссии был поднят вопрос и о транспортной доступности туристических объектов. Как отметил Дмитрий Чернышенко, при строительстве курортов, гостиниц и санаториев в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также других нацпрограмм параллельно будет создаваться транспортная инфраструктура. Это не только повысит привлекательность путешествий внутри страны, но и позволит снизить их стоимость.

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