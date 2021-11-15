Вице-премьер Чернышенко: все больше проектов выпускников курса РЦТ становятся реальной частью цифрового госуправления

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание комиссии по итоговой аттестации слушателей дополнительной программы профессиональной переподготовки «Руководитель цифровой трансформации». Она реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

В экспертной оценке проектов также приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков и академический директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Института ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук.

Организатором программы выступает Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Института «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС.

«В этом году успешно защитился уже третий поток программы «Руководитель цифровой трансформации». В него вошло 44 человека. Всего же профессиональную переподготовку за три года существования курса прошли свыше 130 представителей федеральных министерств и ведомств. Все больше проектов, которые реализуются ими в рамках курса, не остаются на слайдах, а становятся реальной частью цифрового государственного управления. Они меняют не только саму систему, но и помогают государству и гражданам взаимодействовать более эффективно, упрощают процессы, делают их прозрачнее, а услуги – удобнее», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что цифровая трансформация является одной из национальных целей страны.

«Президент поставил перед нами задачу, чтобы к 2030 г. все социально значимые услуги были переведены в электронный вид. На курсе сотрудники министерств и ведомств в том числе разрабатывали приложения и платформы, которые позволят достичь данного показателя в установленные сроки. В будущем все знания и практический опыт они должны будут использовать в своей работе. Основная цель, чтобы люди увидели качественные изменения в своей жизни и благосостоянии», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В третьем потоке обучение прошли представители Минэнерго, Минздрава, Минпрома, Минкультуры, Минэкономразвития и Минприроды. Также курс прослушали специалисты Пенсионного фонда, Роснедр, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, таможенной службы, Госветнадзора, Росрыболовства, ФССП, Федерального Казначейства, Росаккредитации, Росстата, Росреестра и других ведомств.

На защите выпускники представили 10 групповых проектов в сфере здравоохранения, обслуживания граждан и организаций, интеллектуальной поддержки бизнеса, социализации людей с ограниченными возможностями, пенсионного обеспечения, рыболовства и недвижимости.

Комментируя результаты защиты проектов, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук отметила: «Выпускники программы погрузились в культуру цифровой трансформации, приобрели необходимые знания и компетенции и образовали межведомственные команды, которые способны справиться с поставленными задачами цифровой трансформации госуправления. Созданные ими проекты отличают высокая клиентоориентированность и нацеленность на решение проблем граждан. Многие уже на стадии прототипа или внедрения. Уверена, что руководители цифровой трансформации доведут их до логического конца».

Например, был разработан проект платформы по закупке лекарственных средств. Сервис поможет определять потребности в лекарственных препаратах в разрезе медицинских организаций, регионов и страны в целом для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и точности планирования объемов производства.

Проект «Пенсия в режиме реального времени», представленный Пенсионным фондом и ФСС, позволит сократить время на получение информации и рассчитывать размер пенсии на дату достижения пенсионного возраста в один клик.

Проект «Все возможно» откроет новые возможности для социализации, жизни и комфорта людей с ограниченными возможностями, в частности, через удобный поиск работы и предложений дополнительного образования.