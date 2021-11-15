Минцифры: малый и средний бизнес сможет купить российский софт на 50% дешевле

Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оператор – Российский фонд развития информационных технологий.

Компании смогут приобретать программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета.

В настоящий момент представителям малого и среднего бизнеса доступно более 50 программных продуктов по льготной цене, в том числе «1С», R-Keeper, «Эвотор» и многих других. Список ПО постоянно пополняется – правообладатели могут подать заявку на участие в программе. Подробности на сайте Российского фонда развития информационных технологий.

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России», — отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Мера поддержки позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.