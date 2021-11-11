Гознак получил премию CNews Awards за цифровую трансформацию бизнес-модели

Гознак стал лауреатом премии CNews Awards 2021 в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года». Церемония награждения состоялась 9 ноября 2021 г. в рамках ежегодного форума «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра».

Ежегодная премия CNews awards присуждается с 2007 г. Лауреатами премии становятся компании, которые представляют наиболее яркие, инновационные и социально значимые проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий, оказывающие влияние на рынок ИТ и телекоммуникации России.

«Цифровая трансформация бизнеса Гознака, на самом деле, идет уже далеко не первый год. Однако именно сейчас мы можем наблюдать, как раскрывается тот цифровой потенциал, который закладывался нами в последние годы. В свое время, Гознак первым в России реализовал проект цифровой системы защиты бренда, которая применялась при проведении олимпийских игр в Сочи. Мы также первыми на рынке сертифицировали дата-центры по уровню Tier III Facility в Москве и Санкт-Петербурге. Наконец, Гознак запустил первый и единственный на сегодняшний день в России сервис по умному поиску домашних животных по биометрии. Все эти, и многие другие наши IT-проекты – наглядное подтверждение перехода бизнес-модели Гознака от аналоговой к цифровой. В будущем мы видим себя компанией с широкой диверсификацией бизнеса, значимую часть которого будут занимать цифровые сервисы и продукты. Премия от такого уважаемого издания, как Cnews, подчеркивает, что мы на правильном пути.» - прокомментировал премию Виктор Барилкин, заместитель генерального директора АО «Гознак» по работе с государственными заказчиками и цифровому развитию.

Гознак был отмечен наградой благодаря целому ряду цифровых продуктов и сервисов, которые компания предложила рынку за последнее время в рамках проводимой цифровой трансформации собственного бизнеса.

Так, в последние годы компания активно наращивает собственное присутствие на рынке обработки и хранения данных. Сегодня предприятие предоставляет услуги по размещению серверного оборудования заказчиков, развертывания виртуального дата-центра, а также иные облачные сервисы на создаваемой облачной платформе Goznak.Cloud. Все это базируется на инфраструктуре двух собственных дата-центров в Санкт-Петербурге и Москве, имеющих сертификаты TIER III Facility от Uptime Institute. Услуги ЦОД Гознака ориентированы на крупные коммерческие и государственные структуры. Среди аналогичных предложений на рынке, Гознак отличается индивидуальным подходом к запросам клиента, включая возможность адаптации уже существующей инфраструктуры под нужды заказчика.

Компания также обладает уникальными компетенциями и разработками в сфере идентификации и верификации личности по различным биометрическим характеристикам: по изображению лица, его 3D-модели, по отпечаткам пальцев и т.д. Основываясь на этих технологиях, весной 2021 г. Гознак презентовал автоматизированную систему пограничного контроля, которая позволяет сделать процесс пересечения границы пассажирами быстрее и безопаснее. Осенью этого же года компания запустила онлайн-сервис по умному поиску домашних животных «Хвост удачи», на котором уже сегодня размещаются тысячи объявлений о пропавших и найденных питомцах.

В 2021 г. Гознак приобрел 50% плюс одну акцию в процессинговой компании Uniteller, что позволило расширить линейку предлагаемых цифровых услуг, пополнив ее платежными сервисами и решениями.

Наконец, в 2021 г. начала свою работу государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Гознак выступает в качестве оператора и разработчика этой системы, которая призвана обеспечить в масштабах всей страны прослеживаемость драгоценных металлов и камней, а также изготовленных из них изделий на всех этапах оборота.

Реализация столь большого количества ИТ-проектов побудила компанию создать на базе Пермской печатной фабрики Лабораторию цифровых решений – центр разработки, к работе которого, помимо штатных сотрудников компании, привлекаются местные фрилансеры и перспективные студенты ведущих технических ВУЗов Перми.