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Дмитрий Чернышенко: Более 100 хакатонов пройдут в России до 2024 года

В 2021 г. около 1000 молодых ИТ-специалистов и студентов приняли участие в хакатонах по искусственному интеллекту. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что серия хакатонов проводится в России в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«До 2024 г. хакатоны по искусственному интеллекту пройдут во многих субъектах страны. Всего запланировано более 100 мероприятий в рамках федерального проекта “Искусственный интеллект”. Правительство на эти цели выделяет более 700 млн рублей, около 300 млн руб. – из внебюджетных источников. Это важные инвестиции в технологическое лидерство России. Усилия государства и бизнеса направлены на кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Благодаря хакатонам расширяется профессиональное ИИ-сообщество страны и соответствующая инфраструктура. Для участников – это отличный шанс продемонстрировать свои профессиональные качества, заявить о себе и внести вклад в развитие цифровой экономики», – отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, в рамках проекта, партнером которого выступает АНО «Россия - страна возможностей», до 2024 г. запланировано проведение 116 хакатонов – 85 региональных, 24 окружных и 7 международных. В них ожидается участие более 21 тыс. человек.

В 2021 г. из 10 хакатонов семь уже успешно завершились. Всего в них приняло участие более 1000 человек.

Итогами состязаний стала, например, разработка алгоритма, позволяющего сократить автоматизированную проверку коммерческой организации с 3 часов до 12 минут. Также участники создали алгоритм, позволяющий прогнозировать распространения огня во время крупных ландшафтных пожаров.

«В ноябре 2021 г. запланировано проведение еще трех хакатонов в Санкт-Петербурге, Челябинске и Самаре. В 2022 г. по всей стране пройдет 36 таких мероприятий. Рассчитываю, что количество их участников будет год от года расти», – добавил Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в рамках хакатонов проводятся научно-популярные лекции от ведущих российских специалистов по искусственному интеллекту. На них разбирают вопросы развития инновационной технологии и рассматривают реальные примеры ее применения в бизнес-среде.

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