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Минцифры: «Госуслуги стопкоронавирус» — единственное федеральное решение для проверки сертификатов вакцинированного

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сообщило, что для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать только доверенный механизм проверки QR-кодов — мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус», разработанное ведомством.

При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего COVID-19 мобильное приложение «Госуслуги стопкоронавирус» запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование.

Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

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