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Амурская ГМА перешла на отечественный «Р7-Офис»

Амурская государственная медицинская академия перевела работу сотрудников с файлами и документами на российскую платформу «Р7-Офис».

Закупка ПО была одной из мер выполнения задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли. Решение выбрать «Р7-Офис» стало результатом процесса отбора и тестирования ряда решений. В руководстве вуза уточнили, что всего было приобретено 107 лицензий.

В результате внедрения платформы сотрудники получили возможность бесперебойной совместной работы с документами без потери функциональности и с полной совместимостью со всеми популярными форматами файлов.

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