Амурская ГМА перешла на отечественный «Р7-Офис»
Амурская государственная медицинская академия перевела работу сотрудников с файлами и документами на российскую платформу «Р7-Офис».
Закупка ПО была одной из мер выполнения задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательной отрасли. Решение выбрать «Р7-Офис» стало результатом процесса отбора и тестирования ряда решений. В руководстве вуза уточнили, что всего было приобретено 107 лицензий.
В результате внедрения платформы сотрудники получили возможность бесперебойной совместной работы с документами без потери функциональности и с полной совместимостью со всеми популярными форматами файлов.