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Orange Business Services создаст «озеро данных» на 100 ПБ для Французского космического агентства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services возглавил проект по масштабной разработке, развертыванию и обслуживанию нового решения для хранения научных и пространственных данных Французского космического агентства (CNES). Это поможет CNES полностью модернизировать инфраструктуру, чтобы лучше использовать огромные объемы данных со своих спутников.

Orange Business Services развернет для CNES облачное «озеро данных» — единое хранилище для данных и архивов в исходном неструктурированном виде. Новое «озеро» сможет хранить 100 ПБ пространственных данных; будет простым, безопасным и быстрым. Дополнительным преимуществом для CNES станет возможность разработки новых услуг, включающих визуализацию данных, перекрестные ссылки и обмен информацией.

Orange Business Services будет полностью контролировать глобальное управление проектом — от проектирования и установки до технического обслуживания и текущих операций. Как компания-провайдер сетевых цифровых услуг и основатель альянса поставщиков решений для инфраструктуры данных GAIA-X, Orange Business Services использует свой опыт в области безопасности данных и цифровой интеграции, обеспечивая при этом конфиденциальность данных в соответствии с нормативами.

Orange Business Services также предоставляет экспертизу в космическом секторе, в частности, в компонентах Payload Data Ground Segment (PDGS) спутников Sentinel-1 и 2, обеспечивающих работу программы Copernicus. Это проект ЕС по наблюдению за Землей из космоса.

«Пространственные данные исторически сложны для использования в научных исследованиях. Они становятся стратегической проблемой в новой экономике данных: ценность спутников очевидна не только с точки зрения геолокации или изображений, но теперь и для мониторинга изменения климата: уровня моря, озонового слоя, CO2. Все более объемные, конкретные и сложные данные необходимо собирать, хранить, обрабатывать и анализировать. В рамках нашего подхода к работе с данными и при поддержке Orange Business Services мы разрабатываем перспективную инфраструктуру для обеспечения доступа к этим данным, содействия науке, а также для поддержки создания новых услуг, продуктов, игроков и целых отраслей», — сказал директор департамента цифровых технологий и операций CNES Тьерри Левуар (Thierry Levoir).

«Мы рады поддержать CNES в этом амбициозном проекте по преобразованию инфраструктуры хранения данных. Мы объединяем наши ноу-хау в области интеграции комплексных решений с опытом наших партнеров, чтобы внести свой вклад в цифровую трансформацию CNES. Таким образом, мы помогаем повысить ценность пространственных данных и содействуем развитию французской космической стратегии», — сказал директор по работе с облаками в Orange Business Services во Франции Этьен Бономм (Etienne Bonhomme).

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