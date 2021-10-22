Наталья Сергунина: В Москве растет популярность смартфонов и других мобильных устройств

Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства не только для звонков, но и для решения повседневных задач. В целом смартфоном владеет 91% горожан в возрасте от 18 лет. 78% из них пользуются мобильным банкингом, 73% делают покупки в интернет-магазинах, 65% совершают бесконтактные платежи. О результатах опроса, проведенного столичным Департаментом информационных технологий, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Для многих жителей мобильный телефон стал равнозначным стационарному компьютеру или ноутбуку. Смартфон для игр использует 31% опрошенных, 70% слушают на нем музыку, 79% читают книги и новости. Кроме того, телефон используют для просмотра фильмов и видео (58 процентов). Для сравнения: в 2018 г. фильмы и видео на смартфоне смотрели 40% жителей, а музыку слушали 60%.

«Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. Приведу пример: 60% трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты. Как раз поэтому, для удобства жителей, мы развиваем и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

По ее словам, большая часть государственных услуг в Москве переведена в электронный вид. В общей сложности в столице оцифровано свыше 380 услуг и сервисов для жителей, более 200 из которых предназначено для предпринимателей.

Как показал опрос, москвичи все чаще приобретают дополнительные устройства к своему смартфону — беспроводные наушники, фитнес-браслеты и умные часы (в том числе для ответа на сообщения и звонки). 32% жителей имеют умную технику дома, а у каждой второй семьи есть телевизор с выходом в интернет. Это стало возможным благодаря качеству и доступности мобильного интернета, а также растущему интересу к новым онлайн-сервисам и цифровым решениям.

«Благодаря качеству и доступности интернет-услуг и развитию связи в столице цифровые технологии проникли во все ключевые сферы жизни москвичей. Это, в свою очередь, стимулирует развитие ИТ-рынка, способствует партнерству города и бизнеса в создании цифровой экосистемы. За последние три года в Москве существенно вырос уровень потребления мобильного интернета и медиаконтента с помощью смартфона. По многим функциям мобильный телефон уже стал равнозначен стационарному компьютеру, к тому же практически заменил платежные средства, фотоаппараты и навигаторы», — подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сейчас записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, узнать график отключения воды, вызвать мастера и прочитать последние новости можно не только на портале mos.ru, но и в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», которыми пользуются более 5,5 млн человек.

Городские сервисы поддерживают и тренд на дополнительные устройства. Так, пользователи приложений для здоровья, которые интегрированы с умными часами, браслетами и другими гаджетами, могут в приложении «ЕМИАС.ИНФО» настроить синхронизацию получаемых данных с электронной медицинской картой. Сегодня более 1,3 млн горожан пользуются медкартой в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Они внесли более 96 миллионов записей в раздел «Дневник здоровья» электронной медкарты. При этом более 90% из них внесены в автоматическом режиме с помощью мобильных устройств, синхронизированных с умными гаджетами.

Москву относят к самым умным мегаполисам мира, в том числе благодаря развитой сети городского Wi-Fi. Более 21,5 тыс. точек бесплатного доступа в интернет покрывают улицы, парки, общественные пространства, транспорт, культурные и другие учреждения.

Развитие цифровых технологий в российской столице неоднократно отмечали иностранные эксперты. Так, Москва стала одним из первых 10 городов, получивших сертификат соответствия международному стандарту ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов».

Сертификат ISO 37122 отражает эффективность применения технологичных решений, предназначенных для повышения качества жизни. Это 80 параметров, которые демонстрируют внедрение технологий в такие важнейшие сферы, как городское планирование, здравоохранение, образование и другие. Показатели прошли двойной аудит: сначала их изучали представители Международного совета городских данных (WCCD), а затем — независимые специалисты.

Также Москва входит в топ-7 авторитетного рейтинга Smart Communities. При его составлении были учтены достижения столицы в области развития и использования связи, подготовки специалистов в ИТ-сфере, повышения цифровой грамотности, поддержки и внедрения инноваций.