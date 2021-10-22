«Автоматика» представила серверы на базе «Эльбрусов» и системы противодействия БЛА

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил линейку серверов нового поколения на основе микропроцессора «Эльбрус-8СВ», а также системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль».

Линейку серверов разработал входящий в концерн ИНЭУМ им. И.С. Брука. В нее входят 1- , 2- и 4-процессорные серверы. Сервер на базе двух процессоров «Эльбрус-8СВ» позволяет, в частности, создавать вычислительные узлы среднего уровня производительности в корпусе высотой 2U для установки в стандартной 19-дюймовой стойке.

Применение нового процессора «Эльбрус-8СВ» может повысить общую производительность системы в 2,5 раза в сравнении с аналогичными серверами на базе процессора «Эльбрус-8СВ» при сохранении средней стоимости.

В конструкции сервера используются два контроллера периферии КПИ-2, что увеличивает предельную производительность ввода-вывода до двух раз в сравнении с серверами предыдущего поколения. Наличие аппаратного RAID-контролера в конфигурации сервера также обеспечивают высокую производительность дисковой подсистемы. Возможность исполнения программного обеспечения в двоичных кодах х86 вместе с достаточным уровнем производительности позволяет осуществлять «бесшовный» для конечных пользователей переход на отечественную платформу.

Новая линейка может представлять интерес для государственных заказчиков и компаний с государственным участием, заинтересованных в импортозамещении. Ведётся подготовка к внесению данных разработок в Реестр российской радиоэлектронной продукции.

Концерн «Автоматика» также представил ключевые разработки в области противодействия БЛА: переносное устройство помехового воздействия на средства связи и управления беспилотных воздушных судов «Купол» и носимый ручной комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Пищаль». «Купол» предназначен для защиты воздушного пространства критически важных объектов путем заградительного электромагнитного воздействия на бортовые радиоэлектронные подсистемы дрона и перевода их в неработоспособное состояние. По сравнению с аналогами изделие имеет больший радиус действия – 2 км. «Купол» выполнен в виде быстромонтируемых узлов, позволяющих собирать и разбирать изделие силами одного человека в течение 3 минут. В свою очередь «Пищаль», предназначенная для срыва полетного задания БЛА путем подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников, не требует специальной подготовки и готова к применению без затраты времени на развёртывание. «Пищаль» – один из самых легких из представленных на рынке образцов – его вес около 4 кг, а дальность подавления каналов управления и навигации БЛА – более 2 км.

«Концерн «Автоматика» много лет является ключевым партнёром госорганов и отраслевого сообщества в вопросе обеспечения безопасности и поставки оборудования. Отмечу, что масштабируемая серверная система на базе микропроцессора «Эльбрус-8СВ» подходит для создания центров обработки данных и суперЭВМ. В свою очередь, наши разработки в области противодействия БЛА призваны обеспечить безопасность периметра государственных объектов и крупных компаний. При этом по своим техническим характеристикам изделия «Автоматики» не уступают зарубежным аналогам», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.